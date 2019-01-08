4 طرق طبيعية للتخلص من صراصير الليل

يعتبر الفلفل الأحمر من البهارات الحارّة التي تؤدي لهروب الصراصير ونفورها

صراصير الليل من أكثر الأمور المزعجة للناس كما أنها تتميز بصوتها الذي يميزها عن غيرها من الكائنات الحية الأخرى، ويسبب تكاثر هذه الصراصير داخل المنزل تدميراً للمنتجات الورقية والأثاث إضافة إلى الملابس.

وقد يصل تدمير الصراصير إلى الجدران، ومع ذلك فإنه بالإمكان السيطرة على هذه الصراصير ومنع انتشارها ويوجد طرق عديدة يمكن الاعتماد عليها لهذا الهدف، وفي هذا المقال نقدم لكم مجموعة طرق طبيعية للتخلص من صرصور الليل:

1- القهوة:

ما يميّز القهوة هو رائحتها الزكية القويّة، ويتم استخدامها بوضع خمس ملاعق كبيرة من القهوة في خمسة أكواب بلاستيكية، ووضع كلّ كوب في مرطبان زجاجي متوسّط الحجم، ثمّ وضع المرطبانات في أماكن متفرّقة من المطبخ، أو المكان الذي تنتشر فيه الصراصير، لنجد أن الصراصير انجذبت بسرعة نحو الرائحة، فتُغق المرطبانات بسرعة على الصراصير، ويتمّ التلخص منها.

2- خلطة الفلفل الأحمر:

يعتبر الفلفل الأحمر من البهارات الحارّة التي تؤدي لهروب الصراصير ونفورها، وذلك بخلط ملعقة صغيرة منه، مع فص من الثوم المهروس، وأربعة أكواب من الماء، وملعقة صغيرة من البصل الأبيض المهروس، ثمّ وضع الخليط في علبة عطر فارغة بعد غليه وتبريده، وسكبه في الأماكن التي تعيش فيها الصراصير، والأماكن التي يمرّ منها بكثرة.

3- الخيار:

يعتبر الخيار من المواد التي تنفر منها الصراصير ولا تحبّها، وقد تسبّب لها التسمّم والموت، وللاستفادة منه توضع قشور حبّة من الخيار في أنبوبة زجاجية، ثمّ توضع الأنبوبة في المكان الذي تمر ّمنه الصراصير، وتترك لمدة ليلة كاملة، لنجد أن الصراصير قد ماتت من تأثير قشور الخيار، ثم تُغلق الأنبوبة، ويتم التخلص مناه، يمكن أيضاً نثر قشور الخيار في مساكن الصراصير.

4- بيكربونات الصوديوم والسكر:

يعتبر السكر من الموادّ التي تفضّلها الحشرات بجميع أنواعها، خصوصاً الصراصير، أمّا الكربونة فهي مادّة سامّة للصراصير، ويمكنها أن تقضي عليها، لذلك يتمّ وضع السكر والكربونة في الأماكن التي تعيش فيها الصراصير وتخرج منها، لتأكل من الخليط وتموت فوراً.

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