تعرفي على صفات الرجل التي تُبهر المرأة وترغب بالإرتباط به

ليس هناك رجل عظيم في هذا الكون؛ لأن لكل إنسان عيوبه ومميزاته، وهذا صحيح، إلا أن هناك في المقابل رجالاً عظماء يملكون من الصفات ما يجعل المرأة تنبهر بها، وتريد الارتباط بمثل هذا الرجل. فكيف تقدّرين صفاته؟

لإيجاد الحب

قالت دراسة لمعهد «جيتوليو فارغاس» البرازيلي، المختص بالشؤون الاجتماعية والأسرية والزواج، إن هناك صفات حميدة يتمتع بها كثير من الرجال، وما هو مطلوب من المرأة أن تكتشفها بذكائها. ولكن لكل امرأة ذوقها؛ فالذي يكون ذا أخلاق عالية يعتبر عند بعض النساء رجلاً محافظاً، ومنهن من يعتبرن الرجل المنظم في حياته مملاً، وهكذا تتفاوت الآراء حول هذا الموضوع.

علّقت الدراسة: «إذا كانت المرأة تبحث عن فرص أكبر لإيجاد حب حقيقي يمكن أن يدوم طويلاً، فإن عليها أن تتمسك ببعض الصفات التي يجب على الرجل التمتع بها؛ لكي تشعر بهذا الحب. وأوردت الدراسة عدداً من الصفات التي يملكها الرجل، الذي يمكن وصفه بالعظيم، ضمن المعايير الخاصة والنادرة بعض الشيء، فما هي هذه الصفات؟

الشهامة

الرجل العظيم يجب أن يكون مؤدباً ومحترماً ويعطي اهتماماً بالآخرين، وخاصة المرأة التي من طلباتها هي إيجاد من يهتم بها. كل هذه الصفات تنتمي لفئة الشهامة، فالرجل الشهم هو من يحترم المرأة، ويعطيها أكبر اهتمام، ويستطيع تلبية طلباتها عندما تحتاجه.

كأن أن يفتح لها الرجل باب السيارة، ويقدّم لها مقعده عندما يكون في وسيلة نقل عامة، والرجل الشهم هو من يتدخل لإنقاذ امرأة في وضع محرج أو تحت تهديد الآخرين.

عفوي وصريح

من المعروف أن المرأة تحب العفوية؛ لأنها عفوية بطبعها، ومعظم النساء يحببن الرجل الصريح الذي لا يخبئ عنهن شيئاً. هذه الصفة تعتبر من الصفات المهمة لرجل عظيم.

فالرجل العفوي والصريح هو الذي يطرح أسئلته على المرأة، أو أي شخص آخر، بشكل صريح وعفوي، وهذا ما يجذبها إليه، ويتوجب عليه عند التحدث مع الآخرين أن ينظر إلى عيونهم بشكل مباشر، وخاصة هي؛ التي تنجذب بشكل كبير للرجل الذي ينظر إلى عينيها عندما يتحدث؛ لأن ذلك يعني الصراحة وعدم وجود أي شيء لإخفائه.

مخلص

يعتبر الإخلاص -ربما- من أهم الصفات التي تجعل الرجل عظيماً في عين المرأة وأعين الآخرين، على حد سواء. إذا عرفت المرأة تاريخ رجل خان من قبل، فينبغي عليها الابتعاد عنه، ولذلك عندما تبحث عن الرجل العظيم؛ فيجب أن تتحرى بعض الأمور في ماضيه وشخصيته. ولكن معرفة ما إذا كان الرجل مخلصاً أم لا، هو أمر صعب بعض الشيء، وهناك السمعة التي يمكن من خلالها معرفة ما إذا كان مخلصاً في أمور حياتية كثيرة.

أن يتمتع بالكرامة

ذلك يعني أنه سيحترم كلمته ووعوده، ويكون صادقاً مع نفسه ومع الآخرين. فعندما يخبرك الرجل الذي يتمتع بالكرامة بأنه سيقوم بأمر ما، فإنه يقوم بذلك ولا يتردد في تنفيذ ما وعد به؛ لأن كرامته لا تسمح له بالتردد أو التسبب بإصابة الآخرين بخيبة أمل. علّقت الدراسة: «الكرامة تعني الطموح أيضاً؛ أي أنه طموح بشكل كاف؛ ليقنع المرأة بأنه حريص على تنفيذ كلماته ووعوده».

صادق

هذه الصفة تعتبر مهمة جداً بالنسبة للمرأة التي لا تحب الكذب والمراوغة. ولكن ذلك لا يعني أن المرأة صادقة كل الصدق، ولكن مما هو شائع أن المرأة لا تراوغ ولا تتلاعب بالعواطف عندما يتعلق الأمر بالبحث عن حب حقيقي. علّقت الدراسة: «مما لاشك فيه أنه إذا كذب الشخص مرة، فإنه قد يكذب ثانية، ومما هو معروف أن رجالاً كثيرين يتلاعبون بعواطف المرأة؛ بهدف النيل من شرفها، ومن ثم تكتشف أن كل ما قاله كان لمجرد المصلحة الشخصية فقط».

ناضج

نضوج الرجل يعني أنه قادر على الاعتناء بنفسه وبمواقفه وبمشاكله التي يستطيع حلها بفهم وبشكل حاسم وهادئ. فهو يفهم أهمية أن يكون رجلاً مستقلاً يملك القيم. الرجل الناضج لا يمكن أن يكون غنياً بالضرورة، ولكنه بحاجة لمعرفة كيفية التصرف بالمال الذي يملكه بشكل أفضل. صحيح أن نضوجه يتأخر قليلاً عن نضوج المرأة، ولكنه عندما يأتي يكون قوياً وذا مصداقية كبيرة.

واثق في نفسه

الرجل العظيم يجب أن يكون واثقاً في نفسه، ويعرف من هو، وما هي حدوده، كما أنه لا يتغير بسرعة أو يهتز لأي صغيرة أو كبيرة؛ لأن الثقة في النفس هي التي تمنح القوة. فهو لا يرضخ ولا يتأثر كثيراً بالضغوط مهما كان نوعها. وهو بذلك سيكون قادراً على إسعاد زوجته.

أن يملك مواقف إيجابية

فالرجل الذي يملك المواقف الإيجابية يستطيع جذب الناس حوله، خاصة المرأة. فهو يميل إلى الصداقات الإيجابية أيضاً، كما يمكن اعتباره رجلاً يمكن الاعتماد عليه في الاستشارة.

لكن الدراسة استدركت لتقول إنه قد يكون من الصعب جداً إيجاد كل هذه الصفات في رجل واحد؛ لأن ذلك قد يكون ضرباً من المثالية، غير أن توافر عدد لا بأس منها في الرجل يجعله هدفاً مرغوباً للزواج من قبل النساء. وما هو مهم في الأمر، على حد قول الدراسة، هو أنه إذا كان الرجل يملك عدداً لا بأس به من هذه الصفات، فإنه يتوجب عليه الاحتفاظ بها وعدم تغييرها.

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