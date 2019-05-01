تتميز امرأة برج الثور بروحها المرحة والجميلة، فهي تمتلك الحسّ الفكاهي الذي يجذب الآخرين لها، وبالرغم من أنها حساسة من الشخصيات، إلا أنها لا تظهر ذلك أبداً، وتمتاز بأنها عنيدة، ولديها معرفة كبيرة بالأمور التي تريد تحقيقها، وتسعى بكل جهدها أن تصل لهدفها.

امرأة برج الثور تتميز بشكلٍ كبير بأنها عنيدة ومتعصبة في رأيها، وغالباً ما تكون غيورة وتحب السيطرة، ومن السهل جداً ارتباطها مع الآخرين مما يجعلها قادرة على تكوين العديد من الصداقات الجديدة، ومن صفات امرأة برج الثور في الحب:

1- تخشى امرأة برج الثور من كشف مشاعرها مباشرة، لذا هي تعمد للمراوغة والإخفاء، لكنها بمجرد أن تعترف بحبها ستغرق حتى أذنيها في حالة العشق.



2- لا تحب امرأة برج الثور أن تعاملها كما لو كانت ساذجة أو قليلة الخبرة في الحب، بل عليك التعامل معها بأسلوب واثق هادئ وأن تمنحها مساحتها الخاصة في التفكير والتصرف وأخذ القرار.



3- لا تتعنّت في رأيك مع امرأة برج الثور؛ ذلك أن الحب لا يعطّل شخصيتها ولا تفكيرها، بل يمنحها مزيداً من القوة والثبات.

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صفات رجل وامرأة برج الثور في الحب