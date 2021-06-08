صفات برج الثور وما هي أحجاره الكريمة

من صفات برج الثور هو صاحب شخصية قوية، ولديه صبر طويل، ولا يسهل إحباطه أو إصابته باليأس.

صاحب برج الثور يسعى دائماً لتحقيق أهدافه، ويثابر من أجلها لفترات طويلة، حيث يحب عمله ويخلص له بشدة، حيث يميل صاحب برج الثور للدقة في تنفيذ أعماله، ويتقن المهمات التي يكلف بها، شخصية برج الثور لديه ثقة في قدراته ومجتهد ليحصل على أفضل النتائج.

برج الثور من الأبراج السماوية وهو البرج الثاني، وتمر الشمس في برجه من تاريخ 21أبريل / نيسان إلى تاريخ 21 مايو / أيار.

صفات برج الثور بالتفصيل

المولود في برج الثور يميل للغيرة من الآخرين في حال امتلاكهم أمور ماديّة أفضل منه.

يتميز برج الثور بالعنادة، وقد يكون عنيداً في أغلب الأحيان وخاصةً عندما يعتقد أنّه على حق، ولن يكون من السهل أن يغيّر رأيه أو يُغيّر أفكاره.

شخص الثور غير متوازن، ونادراً ما يتمكن من موازنة الأمور في حياته.

اهم صفات برج الثور أنه يميل إلى أن يكون صريحاً ومباشراً مع الناس.

يمتلك برج الثور قدرة على وضع استراتيجيات وخطط بتفاصيل واضحة ومنظّمة لحل المشكلات.

لا يخاف برج الثور من الانتظار ولا يقلق منه، ويُفضّل برج الثور التفكير بالأمور بدقة وتروّي قبل التصرّف وأخذ القرارات.

مميزات برج الثور

برج الثور ترابي.

يتوافق برج الثور مع أبراج عدة وهي: برج الجدي، وبرج العقرب، وبرج العذراء.

لا يتوافق برج الثور مع بعض الأبراج وهي: برج الجوزاء، وبرج القوس، وبرج الحمل.

لونه المفضل لبرج الثور هو اللون الأخضر واللون الأحمر.

كوكب برج الثور هو كوكب الزهرة.

ما هو حجر برج الثور؟

حجر العقيق هو الحجر المناسب لبرج الثور، مواليد العشرية الاولى من برج الثور، اي المواليد من 20 ابريل الى 30 ابريل، يتأثرون بكوكب عطارد ويتمتعون بقدرات فكرية عالية وبموهبة في ادارة الاعمال.

لكنك تراهم حزينين في كثير من الاوقات. من ابرز الاحجار الكريمة التي تناسب هذه المواليد: الأفينتورين، العقيق، حجر الجمشت، الكوارتز، واليشب.

عيوب برج الثور

غير متوازن

الغيرة

العناد

التملّك

ماديّ

العدوانية

التوتر

صفات برج الثورالمرأة

من صفات برج الثورالانثى أم عظيمة.

من صفات برج الثورالانثى أيضاً روحها جميلة، وحسها فكاهي.

حساسة، وعنيدة، ومتزمتة الرأي.

برج الثورالمرأة تملك العزيمة والإصرار.

من صفات برج الثورالانثى أنها غيورة، وتحب السيطرة، وتحب الأمان.

ترتبط بالآخرين بسهولة كبيرة.

تكون صداقات بسرعة كبيرة. مخاطرة في بعض تصرفاتها.

لا تحب التفكير العميق والمتأمل.

تحب كافة الأشياء الجميلة.

هادئة، وصابرة، وباردة.

رومانسية، وغامضة.

ذكية، وعملية، وبطيئة، وحازمة، وقاسية على نفسها.

قدرتها على العمل بمهارة وكفاءة عالية.

تحب الترتيب والنظام في حياتها.

تسعى دوماً لتحقيق أهدافها ولا تيأس من الفشل.

تساعد وتقدم الدعم إلى الآخرين وخصوصاً الأصدقاء.

أنيقة الملابس وتناسق ألوانها، كما انها تهتم بمظهرها الخارجي.

برج الثورالمرأة تتحمل المسؤولية وتقوم بكافة واجباتها.

ذوات كفاءة عالية في الأمور المالية والإدارية والتنفيذية.

تكره الإهمال، وتحب الفنون كالموسيقى والغناء والرسم.

صفات برج الثورالانثى ليست من النوع السهل.

برج الثورالمرأة مرنة، ومنفتحة، وعنيدة، وسريعة الغضب، وقوية، وعفوية، وحكيمة.

جذابة حيث تستقطب القلوب بسرعة وبشكل لافت.

فوضوية في بعض الاحيان ومشاكسة، ورزينة.

من صفات برج الثورالانثى تقليدية حيث تتشبث بالتقاليد والعادات، وصادقة.

برج الثورالانثى تكره المفاجآت، والكذب، والخيانة.

برج الثورالمرأة تحب زيارة المتاحف والمعارض الفنية والأماكن الطبيعية.

تكره الشكوى، وتكره الميوعة، وتكره التعقيد.

صفات برج الثور المرأة في الحب

من صفات برج الثور المرأة في الحب أنها تتعامل مع شريكها بهدوء طالما لا يفعل أموراً تُغضبها وتُعكّر مزاجها.

تمتلك برج الثور المرأة في الحب شخصية حنونة ولطيفة في أغلب الأحيان.

تتمهل كثيراً قبل الدخول في علاقة عاطفية، ولا تقع في حب أي شخص بسرعة؛ بل تأخذ الوقت اللازم في التعرّف على الشخص.

من صفات برج الثور المرأة في الحب أنها تقدم التضحيات وتتخلّى عن الكثير من الأمور بحياتها بمقابل أن تكون مع من تحبه وتبقى بجانبه.

لا تتسرع برج الثور المرأة في الحب في منح الثقة لشريكها، ولا تمنحه كل عواطفها ومشاعرها قبل التأكد من أنّه يستحقها.

تتوقع من شريكها الاهتمام بها وأن يحبها كثيراً، وأن يُعاملها بلطف ويُقدّم لها الهدايا الصغيرة والتي تحتوي على ما يسعدها. تتملكها مشاعر الغيرة على شريكها عند وجود سبب كبير ومنطقي يجعلها تشعر بذلك.

تفضل أن يترك لها القرار في تحديد وضع العلاقة العاطفية مع شريكها.

تمنح برج الثور المرأة في الحب شريكها الأولوية في علاقتهم، وتضع رغباته قبل رغباتها.

من صفات برج الثور المرأة في الحب أنها تفعل ما بوسعها حتى تجعل شريكها سعيداً ومرتاحاً، وتعتني به جيداً.

تُخفي الأمور المهمة في حياتها ولا تشاركها مع شريكها في بداية العلاقة، وتفضّل الانتظار حتى تشعر بالأمان معه قبل الانفتاح عليه.

تحب الالتزام في العلاقات العاطفية طويلة المدى، ولكن يجب على شريكها احترام حدودها وعدم محاولة التعدّي عليها حتى تبقى بجانبه.

من صفات برج الثور المرأة في الحب أيضاً تمتاز بروح مرحة تؤثر بشكل إيجابي على علاقتها العاطفية بحيث تكون ممتعة وممتلئة بالمرح والضحك.

تمتلك المرأة في برج الثور شخصية رومانسية وترغب من شريكها الاهتمام بمشاعرها والإحساس بها.

وتُفضل المرأة من برج الثور في الحب التواجد مع شريك يُشاركها بالجرأة والمرح، ولا تفضّل الرجل الخجول والمتحفّظ.

صفات برج الثورالرجل

من صفات برج الثورالرجل شخصية عملية من الدرجة الأولى، فاهتمامه الأول بالعمل والحياة المادية.

من صفات برج الثورالرجل كريم بطبعه، فلا يبخل على من حوله.

يحب الاستقلالية، والعيش بحرية، فلا يقبل أن يقوم أحد بتقييد حريته.

محب لأصدقائه، وحريص على استمرار الصداقات والعلاقات في حياته لسنوات طويلة.

عندما يوجه رجل الثور مجاملة لكي، فتأكدي أنها ليست مجاملة بل حقيقة، فلا يعرف

رجل الثور المجاملات، ويعني ما يقول.

يتميز بالوضوح والصراحة والصدق، بدرجة كبيرة.

محب للألوان الزهرية.

الصبر يعتبر أكبر ميزة لدى رجل الثور، فهو صبور للغاية، قادر على تحمل الصعاب جميعها.

وفي ومخلص بشدة في العلاقات التي يدخلها، فدائمًا يبحث عن الاستقرار.

إذا رأيت الثور، فأول انطباع ستأخذه عنه أنه هادئ الطباع ورزين، وذو شخصية قوية بشكل كبير.

يحب الطعام بشكل كبير، ومن أهم متطلباته في شريكة حياته أن تكون محبة ومعدة ماهرة

للطعام بشكل كبير مثله.

صفات برج الثور الرجل فى الحب

من صفات برج الثور الرجل فى الحب أكثر الأشخاص عاطفية ورومانسية.

رجل برج الثور يميلون إلى حب تملك الأشياء، ويستمتع بالملذات الجسدية فهو يعطي حواسه اهتماماً كبيراً .

من صفات برج الثور الرجل فى الحب أنهم حينما يشعرون بالحب يسعون فوراً إلى إقامة علاقة دائمة عن طريق الزواج.

يسعى إلى البحث عن إمرأة تقدر قيمة الأموال وتقدر قيمة ما يعطيها من اهتمام وحب وأشياء مادية من هدايا مثلاً، وبالتالي يحب من تبادله الشعور أيضاً.

يشع رجل الثور جاذبية وبهاءً وحساس جداً وشهواني بطبيعته.

برج الثور الرجل فى الحب تمتاز حاسة اللمس لديه بالحساسية المفرطة ويعشق الموسيقى لما تثيره الموسيقى.

الرجل الثور يحب الطعام كثيراً فلذلك على المرأة الذكية أن تهتم من ناحية الطعام لرجلها الثور فأقرب الطرق لإسعاده و أبسطها هي معدته.

يستغرق الرجل الثور وقتاً طويلاً للبحث عن شريكة حياته و اختيارها ويحرص على أن تكون من نصيبه في النهاية، يسعى محاولاً بكافة الطرق إلى جعلها تتجاوب معه .

أسلوب الرجل الثور فظ أحياناً فعلى المرأة ان تتحمل فظاظته أحياناً وكما أن على المرأة ان تحرص على عدم لفت انتباه الآخرين نحوها.

من صفات الرجل الثور أيضاً عند غضبه لا يعرف التسامح أبداً ويتحول من شخص هادئ إلى ثور هائج على المرأة التي تعلقت بالرجل الثور أن لا تحاول خيانته أبداً لأن الرجل الثور على الرغم من رزانته و تماسكه في شخصيته وإخلاصه في حبه إلا أنه لا يعرف للتسامح طريقاً عند حدوث الخيانة مهما كانت الظروف.

مشاهير برج الثور

عادل إمام – 17 مايو

ريا أبي راشد – 12 مايو

نانسي عجرم – 16 مايو

فيفي عبده – 26 أبريل.

ديفيد بيكهام – 2 مايو.

أصالة نصري – 15 مايو.

عاصي الرحباني – 4 أبريل.

توفيق الدقن 4 مايو.

حسن الرداد: 30 أبريل.

حقائق عن برج الثور