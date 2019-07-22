أبرز 10 صفات لـ "برج الأسد" تميزه عن غيره من الأبراج

يتمتع مواليد الأبراج الفلكية بالعديد من الصفات التي تميزهم عن سواهم، وهم بالطبع يتميزون بالكثير من الأمور التي تتناسب مع شخصية كل منهم، والتي تمنحهم ميزة لافتة أينما حلوا. واليوم نكتشف لكم أبرز صفات برج الأسد التي تميزه عن سواه من مواليد الأبراج الأخرى.

1- لا يحب مواليد برج الأسد التحدث بالمواضيع كلها، بل انهم شديدو الانتقاء في هذا المجال، ولا يحبون التحدث بمواضيع لا تهمهم أو لا تضيف ما هو جديد على حياتهم.

2- مواليد برج الأسد على الرغم من شخصيتهم القوية، إلا أنهم يتوقون الى عيش الحب ومغامراته الشيقة المليئة بالرومانسة والعشق.

3- يركز مواليد برج الأسد على الكثير من الأمور التي يحددون من خلالها الآخرين أو يحكمون عليهم، ومنها الثقافة والإطلالة الخارجية وغيرها من الأمور التي تهمهم.

4- من أبرز الصفات التي لا تعرفينها عن مواليد برج الأسد أنهم يحبون من يتحداهم ومن يقدم لهم ما هو جديد لاكتشافه، خصوصاً إن كان هذا الشخص يكذب عليها بشكل لافت، فهم يفعلون المستحيل لكشفه.

5- مواليد برج الأسد أشخاص عنيدون جداً، ومهما كان الأمر الذي ينوون القيام به، فهم يرفضون أن يتدخل أي شخص في هذا القرار أو اتخاذه عنهم.

6- مواليد برج الأسد يخفون عاطفة قوية تجاه الأشخاص الضعفاء غير القادرين على الدفاع عن أنفسهم، لذا ترينهم يتعاطفون من هم ضعيفون في المجتمع.

7- من الصفات البارزة في مواليد برج الأسد والتي تميزه عن سواه من الأبراج أنه لا يحب الدراما في حياته ،لذا ترينه يميل إلى الابتعاد عن كل ما يسبب له الحزن.

8-من أبرز الامور التي يكرهها مواليد برج الأسد في حياتهم هو الروتين ،لذا يسعون إلى كسره باي طريقة ممكنة ويقومون بما يستطيعون لعدم الوقوع فيه.

9- المعروف عن مواليد برج الأسد أنهم لا يخافون من المواجهة، لذا تطغى عليهم صفة الصدق والصراحة، فهم يجيبون على الاسئلة بوضوح تام وصراحة مطلقة.

10- وأخيراً وليس آخراً، أبرز ما يميز مواليد برج الأسد أنهم يحبون النوم إلى حد كبير، فلا تحاولي بأي شكل من الأشكال أن توقظي مولود برج الأسد.

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