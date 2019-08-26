تعرف على صفات برج العذراء بالتفصيل

الأشخاص الذين ينتمون إلى برج العذراء هم ذوو شخصية مخطّطة مدبرة ومفكرة ومنتقدة، بل هم شديدو الانتقاد، وهم من الثوار فالويل للحكومات التي يرأس المعارضة فيها ابن برج العذراء، فنقدهم لاذع وشديد، وينظرون إلى الأمور بدقة ويحللون الأمور ليخرجوا باستنتاجاتهم الخاصة التي غالباً ما تكون معبرة ودقيقة.

يعاني مواليد العذراء في تربية أبنائهم وبالأخص الابن الأول وبشكل أكثر خصوصية لو كان ذكر من مواليد برج الدلو أو الثور، فالدلو استقلاليّ ولا يحب أن يتدخل أحد بشؤونه، والثور عنيد وذو رأي مستقل، لذلك يجب أن يحاول اكتساب المرونة ليوجه النصائح والانتقادات بشكل لائق وبأي وقت.

يبلغ عدد الأبراج الفلكيّة 12 برجاً فلكيّاً، وهي: العذراء، والميزان، والحوت، والسرطان، والأسد، والثور، والجدي، والجوزاء، والحمل، والعقرب، والدلو، والقوس، ولكل برج منها صفات خاصة به، وصفات يشترك بها مع الأبراج الأخرى، وسنتعرف في هذا المقال على صفات برج العذراء بالتفصيل، وهو برج ترابي، ويحتل المرتبة السادسة بين الأبراج، ويعتبر حجر الحظ الخاص به هو الجزء العقيقي، والبرج المعاكس له هو الحوت، ويكون مواليد يوم 23 أغسطس إلى 22 سبتمبر من أصحاب هذا البرج.

شخصيّة برج العذراء:

يحبّ أن يساعد الناس كثيراً، ويفضل الآخرين على نفسه، وخاصة إذا كان شخص عزيزاً على قلبه، ولديه حس إنسانيّ عالٍ، حيث تجده يسعى دائماً لمساعدة من حوله، وهو راقٍ ولطيف في تعامله، ويفكر بتأنٍّ قبل أن يتخذ أيّ خطوة.

إيجابيّات برج العذراء:

يعتبر مولود برج العذراء من الأشخاص الذين يمتلكون براعة في التنظيم، والتخطيط، والترتيب، وحبه الشديد للعمل، ويدرك تماماً ما يريد أن يفعل، ولا يمل من القيام بالواجبات نفسها، وهو شخص موثوق، ويمكن الاعتماد عليه في كافة الأوقات والظروف، ويحاول باستمرار الوصول للقمة، ويكره أن يترك الأمور دون إكمالها، ويسعى دائماً لتحسين وضعه، ليس من أجل المال أو الشهرة، بل ليشعر بالرضا عن نفسه، وهو دقيق الملاحظة، ويشعر بالآخرين، وهو صريح، وصادق، ومتواضع، ويحب أن يواكب كل ما هو جديد ومميّز، وخاصة في مجال الفن والأدب، ويحب أن يكون كل شيء صحيحاً ومعتدلاً، ويكره المبالغات، ويمكن الاعتماد عليه في أيّ شيء، فهو شخص مسؤول.

عيوب برج العذراء:

ينتقد الآخرين بشكل غير لائق، ولديه ثقة زائدة بنفسه، بحيث يعتقد أن الأمور بدونه لن تكمل، ولا يقدّر تعب الآخرين مهما كان حجمه، فيبقى بنظره لا شيء، ويدقق بشكلٍ مزعج على التفاصيل والأشياء غير المهمة، ولديه أسلوب قاسٍ وفظ في التعامل مع الآخرين، وخاصة عندما يعطي رأيه بشيء معيّن، ويستخدم القوة في فرض رأيه وفكره، وعندما يقع في الحب يكون حبيباً بارداً، ويفتقر للمشاعر والأحاسيس، لذلك من الصعب أن تدخل المرأة في علاقة معه، فهو لا يصلح لذلك، ويحب النظافة والترتيب لدرجة الهوس، وهو حريص لدرجة كبيرة في كل شيء يتعلق بالمال، ولكن لا يصل إلى درجة البخل.

طريقة تفكير مواليد العذراء:

يسيطر على العذراء كوكب عطارد وبالأخص مواليد الأيام العشرة الأولى والثانية أي من اليوم الحادي والعشرين من آب وحتى العاشر من أيلول، فعطارد هو الكوكب المؤثّر على التفكير والذكاء والقدرة الحسابية، ويتأثر برج العذراء بحركة الكوكب سلباً وإيجاباً، ويمتزج الزكاء والسرعة في التفكير مع القدرة المُتاحة للتمهّل والقدرة على التحليل، والنقد الموضوعيّ، وربما يصل إلى النقد الحادّ والمزعج.

الحب عند مواليد برج العذراء:

هم من الأشخاص القليلون الذين يستطيعون التوفيق بين القلب والعقل فيتأثرون بعطارد (العقل) والزهرة (القلب)، فالزهرة الكوكب الأكثر إنارةً بعد القمر، ويرمز إلى الرومانسية والقلب والمشاعر، أمّا عطارد فهو العقل والتفكير وإعمال العقل في كل الأمور.

أفضل المهن لمواليد العذراء:

هم من الأبراج الترابية لذلك أول مهنة تناسبهم هي الزراعة، فهم من أهل الأرض والنباتات، حتّى من يعيش منهم في المدينة يقدر الأرض والعطاء، وإن امتلكوا قطعة أرض فهم يشعرون عند ذلك بالفخر والاعتزاز، وتناسبهم أيضاً المهن الإدارية والوظيفية التي تتطلب التعامل مع الناس فهم يحبون الرتين ولا يملونه فلا يضجرون أو يزعجهم الأمر.

مشاهير برج العذراء:

هشام عباس. أشرف عبد الباقي. مصطفى فهمي. كاظم الساهر. حسين الجسمي. محمد عادل إمام. وفاء الكيلاني. وائل كفوري.

أسطورة برج العذراء

يوجد لبرج العذراء أسطورتان؛ واحدة إغريقيّة، والأخرى مصريّة، حيث تروي الأسطورة الإغريقيّة أنّه كانت الآلهة تعيش بين الناس في زمن الحبّ الجميل، وكانت تنشر بينهم الحبّ، والسلام، والدفء في ليالي البرد القاسيّة، وبالرغم من ذلك فقد بقي الناس على طباعهم السيئة والعنيفة، وهذا ما أشعل غضب الآلهة، وجعلهم يستاؤون من تلك الطباع، مما جعلهم يعودون للسماء برفقة آلهة العدل والسلام ستريا لتصبح بعدها رمزاً لبرج العذراء.

أما الرواية المصريّة فتقول أنّ إيزيس كانت تطارد وحشاً يدعى تايجون حاملةً بيدها سنابل ذهبيّة من القمح، فتناثرت هذه السنابل من بين يديها، ثمّ صعدت للسماء، وأصبحت رمزاً للعذراء.

مميزات برج العذراء:

يتميّز مولود برج العذراء ببراعته في التخطيط والتنظيم والترتيب، كما أنّه محب للعمل مهما كان، وهذا ما يفسر عدم اكتراثه من الأعمال الصعبة والشاقة، ويستطيع الوصول إلى كل ما يصبو إليه، ويمكن الوثوق به بشكلٍ كبير، والاعتماد عليه في جميع الأوقات، ويشار إلى أنّ مولود هذا البرج يسعى دائماً إلى تحقيق أقصى درجات الكمال، ويتجنب ترك الأمور دون إتمام، ويسعى إلى تحسين وضعه جيّداً ليس من أجل المال ولكن لإرضاء نفسه بقدرته على تحقيق النجاحات.

يتميّز مولود العذراء بدقة ملاحظته، وإحساسه بشعور الآخرين، وأمانته، وصراحته التي يستخدمها لإنهاء مشاكلهم، بالإضافة إلى صدقه، وتواضعه، ومواكبته للتطورات في مجالات الفنون والآداب، وهو ذو أسلوب معتدل في الحياة، وغير محب للمبالغة، كما أنّه يتحمل المسؤوليّة في كل الأمور.

كما أنّ مواليد هذا البرج يتميّزون بالحساسيّة، والحس المرهف، والدقة، والعفة، ويحبّون الحيوانات الأليفة، وخاصةً القطط، ولكنهم غير اجتماعيين، ويميلون للانطوائيّة في كثيرٍ من الأحيان، وينجذبون للمناظر الطبيعيّة، والغابات، والبحيرات، وهم أكثر ميلاً لفصل الشتاء أكثر من غيره، ويحبون الذكريات والماضي، وهم حالمون ورومانسيون، وأخيراً فإنّهم ليسو من الأبراج المكابرة المخادغة والمتباهية بالنفس.

تعامل مواليد العذراء مع الآخرين:

أهم ما يميّز برج العذراء انتقاده الشديد للغير، فهو ناقد بالدرجة الأولى، وخجول، وأناني، ولا يحب أن يشاركه أحد في أغراضه، وهو طيب القلب، وطاهر، وحسن الضيافة، وذو ضمير حي، وكريم، وشريف، ودقيق الملاحظة، ومنظم، وعفيف، وعزيز النفس، وعادل، وحكيم، وودود، ويقف بوجه الباطل بكل قوة، ويخاف من المستقبل، ويحبّذ الابتعاد عن الأضواء.

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