صفات برج القوس: أفضل 6 صفات يتمتع بها مواليد برج القوس!

يعتبر برج القوس من أكثر الاشخاص عاطفية وحناناً ورقة

إنّ شخصية برج القوس تختلف كلياً عن باقي الأبراج فصاحب هذا البرج يتميز بطبيعة نارية فهو يعتبر من الأشخاص سريعي الغضب ولكن سرعان ما يهدأ ويراجع نفسه بأسرع وقت وربما يقدم الإعتذارات، يتميز برج القوس بلسان سليط يصيب دائما كما يصيب السهم ولا يخطئ أبدا، حيث أن كلامه فيه نوع من الجرأة وقد يجرح الشخص الذي يكون أمامه بسهولة تامة، ولكنه يتميز بقدرته على المداواة ومعالجة الجروح تاركا أطيب الأثر في نفس الشخص الآخر.

يتميز برج القوس بعاطفة متوقدة متوهجة فيعتبر شخص القوس من أكثر الاشخاص عاطفية وحناناً ورقة ، كما أنه يعشق الأجواء الرومانسية والخيالية والمغامرات، وتجذبه أجواء المطر والضباب والشتاء عامة إذ أن هذا النوع من المناخ مرتبط بشخصيته إرتباطا وثيقا، كما أنه يعشق السفر والرحلات وركوب الدراجات وتسلق الجبال والمغامرات فهو من أصحاب القلوب القوية التي ترمي بنفسها بالمغامرة دون الخوف من العقبات .

يحظى مولود برج القوس بباقة منوعة من الصفات الإيجابية التي تدفعه نحو الروح المعنوية العالية والفخر بنفسه أيما فخر؛ ذلك أنها صفات تنطوي على كثير من الفرادة والتميز عن الغير.



فيما يلي بعض الصفات التي تجعل مولود برج القوس فخوراً بنفسه ومميزاً عن غيره:



1- البساطة: لعل هذه الصفة الأبرز لدى مولود برج القوس؛ ذلك أنه يتمتع بدرجة لافتة من البساطة في تحليل الأمور والتعامل معها وفي مواقفه التي يتبناها. لا يعقّد مولود برج القوس الأمر ولا يغرق في الحسابات وتحليل دوافع الغير، بل يتعامل مع الأمر كما لو كان طفلاً.



2- البراءة: لا تنفصل هذه الصفة عن سابقتها؛ ذلك أن لدى مولود برج القوس روح الطفولة والبراءة التي تدفعه نحو تحليل الأمر من منظور بريء بسيط لا يفرط في تجريم الآخر أو افتراض النوايا السيئة لديه.



3- الصراحة: وهي الصفة الحتمية نظراً للصفتين السابقتين؛ إذ بالقدر الذي يكون فيه مولود برج القوس بريئاً بسيطاً، فإنه لا يتوانى عن التعبير عن رأيه بصراحة وبساطة لافتتين. لا يتكبّد مولود برج القوس عناء تزويق الحديث وتنميقه، بل يسرده كما يجول في قلبه.



4- يملك روح المغامرة: يُقدِم مولود برج القوس على المغامرة بقلب طفل بريء يتطلّع بروح الدهشة لما سيلقاه. هذه الصفة تدفعه نحو الرياضات المنطوية على مغامرة مثل ركوب الأمواج وتسلق المرتفعات والتعامل الشخصي مع الحيوانات البرية والطيور النادرة وما إلى ذلك من مناحٍ غرائبية في الطبيعة والرياضة.



5- تحمّل المسؤولية: ما يجعله شريكاً ناجحاً وموظفاً محبوباً من قِبل مدرائه. يتمتع مولود برج القوس بقدرٍ عالٍ من حس المسؤولية وما يترتب عليها من التزامات وظيفية وعائلية وعاطفية، ما يجعله مخلصاً ايما إخلاص لكل ما يبذل حياله جهداً من علاقات أو عمل.



6- الطموح العالي: يحظى مولود برج القوس بهذه النعمة الربانية التي تدفعه نحو تحقيق المزيد من النجاحات تباعاً، ومن دون كلل أو تراخٍ. يتمتع مولود برج القوس بدرجة لافتة من الطموح الذي يميزه عن أقرانه، ويدفعه لنجاحات أكثر، مقارنة بهم.

30 حقيقة عن برج القوس