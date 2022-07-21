صلاة الضحى: فضلها وعدد ركعاتها

صلاة الضحى سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وليست فرضاً،ويوجد حديث عن صلاة الضحى، ما رواه أبو ذر الغفاري -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «يُصْبِحُ علَى كُلِّ سُلَامَى مِن أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بالمَعروفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِن ذلكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُما مِنَ الضُّحَى»، والسّلامى هي التعظام والأعضاء في جسم الإنسان، وقوله في الحديث: "ويجزئ عن ذلك"؛ أي يسدّ عن ذلك ويقوم مقامه أداء ركعتي صلاة الضحى، وفي ذلك فضلٌ عظيمٌ ظاهرٌ لصلاة الضحى.

فضل صلاة الضحى

سلطان النهار الضحى سلطان قوته وأبرك ساعة في النهار هي ساعة الضحى، ووقت الضحى من طلوع الشمس إلى قبيل صلاة الظهر، وهذا هو سلطان النهار، فيه سويعات من صلاها سميت صلاته بصلاة الأوابين التائبين، المنكسرين، العباد الذين لن ينشغلوا بكسب دنياهم عن أخراهم.

كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب صلاة الضحى وهي وقود تصلك إلى الليل،قوله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الأوابين حين ترمض الفصال"، أي أن عندما تشتد الشمس، وشمس ضحى مفيدة جداً حتى الأطباء يقولون أكبر ما ينفع الإنسان من فيتامين د ليتحرك تحت الجلد هي "ساعة الضحى" ساعات ارتفاع الشمس في فصل الشتاء الساعة 9:30.

عدد ركعات صلاة الضحى

أقل عدد ركعات صلاة الضحى ركعتان والراجح أن لا أكثر لها، أو 4،6،8،12...وإن قال البعض أن ليست أكثر من 8 ركعات، ووقت الضحى هي وقت الانشغال لذلك حاول أن تركع على الأقل ركعتان، وصلاة الضحى هي فاتورة العافية، فإن لكل عبد منا عافية وإذا تحركت فيك السلامة وهي العظام والمفاصل فإن لكل مفصل تحرك له فاتورة شكر.

فوائد صلاة الضحى

من فوائد صلاة الضحى أنها تسد الصدقة عن جميع مفاصل الجسم، لأنه الجسم يحتوي على 630 مفصلًا وكل مفصل يلزمه صدقة شكرًا لله تعالى على هذه النعم، وصلاة الضحى تسد الصدقة عنها جميعًا.

من صلى اثنتي عشر ركعة من صلاة الضحى فإن الله تعالى يبني له بيتًا في الجنة، جاء حديث عن الترمذي أن النبي - صلى الله عليه وسلَّم- قال: «من صلى الضحى اثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرًا في الجنة»، قال ابن حجر- رحمه الله –في كتابه الفتح: "وهذا الحديث له شواهد يتقوى بها".

نيل أجر الصّدقة؛ فقد رُوي عن النّبي -عليه الصّلاة والسّلام- أنّه قال: «يُصبح على كلّ سُلامى من أحدكم صدقة؛ فكلّ تسبيحة صدقة، وكلّ تحميدة صدقة، وكلّ تهليلة صدقة، وكلّ تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المُنكر صدقة، ويُجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضّحى».

كِفاية الله تعالى للمُحافظين على صَلاةِ الضُّحى: عن أبي الدّرداء وأبي ذر، عن رسول الله -عليه الصّلاة والسّلام- فيما رواه عن الله -عز وجل- أنّه قال: «ابن آدم، اركع لي من أول النّهار أربع ركعات أكفِك آخره».

وَصفُ المُحافظين على صلاةِ الضُّحى بالأوّابين: فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -عليه الصّلاة والسّلام-: «لا يُحافظ على صلاة الضحى إلا أوّاب. قال: وهي صلاة الأوابين».

أذكار المساء

أذكار الصباح