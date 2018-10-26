تعرفي على فوائد صلصة الكاتشب التنظيفية
لا يحتاج تنظيف أواني النحاس سوى إلى صلصة الكاتشاب
هل تعلمين أن صلصة "الكاتشاب" تساعد على إزالة البقع العنيدة عن أواني النحاس، وتلمعها؟
*الطريقة:
1- ضعي القليل من "الكاتشاب"، على منديل ورقي.
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2- من ثم قومي بفرك الآنية، وفق حركات دائرية.
3- اتركي الآنية جانباً لمدة 10 دقائق، فاشطفيها بالماء لإزالة "الكاتشاب" عنها.
4- أخيراً، جففي الآنية بواسطة المناديل الورقية.
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