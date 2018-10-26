تعرفي على فوائد صلصة الكاتشب التنظيفية

لا يحتاج تنظيف أواني النحاس سوى إلى صلصة الكاتشاب

هل تعلمين أن صلصة "الكاتشاب" تساعد على إزالة البقع العنيدة عن أواني النحاس، وتلمعها؟

*الطريقة:

1- ضعي القليل من "الكاتشاب"، على منديل ورقي.

4 خطوات لتعقيم زجاجة الرضاعة

2- من ثم قومي بفرك الآنية، وفق حركات دائرية.

3- اتركي الآنية جانباً لمدة 10 دقائق، فاشطفيها بالماء لإزالة "الكاتشاب" عنها.

4- أخيراً، جففي الآنية بواسطة المناديل الورقية.

شاهدي أيضاً:

5 نصائح تساعدك في عملية تنظيف الحمّام اليومية

6 خطوات تسهّل عملية تنظيف وتلميع المرايا

طريقة تنظيف زجاج النوافذ خطوة بخطوة