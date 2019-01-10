طريقة بسيطة لصنع الشموع في المنزل

الشموع من الأشياء البسيطة التي تُضفي جمالاً أخّاذاً على ديكور المنزل

الشموع من الأشياء البسيطة التي تُضفي جمالاً أخّاذاً على ديكور المنزل، ويمكنُ الحصول عليه من الأسواق أو صنعه في المنزل، وتوجد بأشكالٍ كثيرةٍ وأحجامٍ مختلفة، وألوانٍ زاهية، فمنها المعطّرة التي تبعثُ رائحةً جميلة عند إشعال الفتيلة في الشمعة، ومنها للإنارة فقط.

وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل الشموع في المنزل:

الأدوات:

- فتيل شمع.

- بلورات الشمع، ذات ألوان مختلفة.

- ثلج.

- كأس، أو وعاء شفّاف لوضع الشمع.

- ورق كرتون، أو ملعقة، أو عصا صغيرة.

- ماء مغليّ.

طريقة العمل:

- نملأ الإناء المراد تشكيل الشمع فيه بإحدى بلّورات الشمع الملوّنة، حسْب الرغبة.

- نهزّ الإناء الذي وضعنا بلورات الشمع فيه برفق، حتّى يستوي سطحُها العلويّ.

- نضيفُ الّلون الثاني من بلّورات الشمع فوقَ الّلون الأول.

- لتشكيلِ الّلونين من بلورات الشمع.

- نستخدمُ العصا الصغيرة، وذلك بتمرير العصا بين الشمع والزجاج، أو جدار الإناء برفقٍ إلى الأعلى والأسفل.

- نضيفُ لوناً آخرَ من بلّورات الشمع بالّلون الذي نريدُ حتّى يمتلئَ الكأس.

- باستخدام العصا مرّةً أخرى، نقومُ بعمل شكل جميل بطبقات الشمع جميعِها.

- نضعُ الإناء الذي وضعنا الشمع داخلَه في كيس ونربطه جيّداً، ونغمسه في الماء المغليّ لعدة دقائق حتّى ينصهر الشمع.

- نخرجُ الإناء من الماء المغليّ بسرعة.

- نضع فتيلة الشمعة لتصلَ إلى عمقٍ أكثر من المنتصف للشمع المنصهر.

- نمدّ الفتيل بطول نصف سنتيمتر تقريباً على السطح.

- نتركه حتّى يجف الشمع ويصبح الفتيل مستقيم.

- نحضّر مكواة ساخنة نضعُها فوق كاسة الشمع، -بعد أن عاد الشمع إلى الحالة الصلبة-، على بعد حوالي 3 سنتيمتاتر، ولمدّة 4 إلى 5 دقائق حتّى ينصهرَ السطع لكاسة الشمع بهدفِ تثبيت التصميم.

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