تعرف على الفوائد المذهلة للصنوبر

تحدثت العديد من الدراسات عن فوائد الصنوبر للصحة والجسم ، من خلال التغذية والعلاج والوقاية من الأمراض. ففضلاً عن طعمها اللذيذ المقرمش بالأطباق والوصفات قد لا يتوقع البعض أن هذه البذور الصغير تحتوي على فوائد عظيمة لأجسامنا نذكر منها:

خسارة الوزن

يساعد الصنوبر في عملية التخسيس وخسارة الوزن عن طريق تحفيز الجسم على إفراز هرمونات قمع الشهية، مما يمنع الإفراط بالوجبات، وتنظيم الدايت الخاص بنا بشكل مريح .

مصدر جيد للبروتين

تُعتبر بذور الصنوبر مصدراً جيداً للبروتينات الحاوية على الأحماض الأمينية الأساسية في بناء وترميم الجسم والعضلات على شكل سريع وفعال .

ومادة الأرجينين بالصنوبر هي حمض أميني مضادة للأكسدة، وخافض لضغط الدم، ومانع لحدوث الجلطات .

صون عضلة القلب

يمنع الصنوبر تشكل الجلطات بالشرايين، ويحمي الأوعية الدموية من ارتفاع الكوليسترول ويقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، كما ويحتوي الصنوبر حمض الأولييك الداعم لصحة القلب، إضافة لوجود مضادات الأكسدة التي تعزل الجذور الحرة المعرقلة للتدفق الدموي .

مضادات الأكسدة

إن مضادات الأكسدة بحبة الصنوبر ذات إمكانات مذهلة في مكافحة الجذور الحرة والإجهاد التأكسدي المسبب للشيخوخة والسرطان، وتتمثل هذه المضادات باللوتين والليكوبين والكاتيكين والكاروتينات وفيتامين E .

توفير الدهون الصحية

يُعد الصنوبر من مصادر الأحماض الدهنية الصديقة للصحة، والداعمة لخفض الكوليسترول بالدم، والمانعة لتصلب الشرايين، والحاوية على الأوميغا بأنواعها الثلاثة 3-6-9 من أجل صحة الوزن والقلب والدماغ والعينين والمفاصل .

تحسين الرؤية والبصر

اللوتين والكاروتينات بالصنوبر عناصر هامة لتحسين الرؤية والبصر وعلاج الأمراض المرتبطة بتقدم العمر، إضافة لكونها مضادات عالية للأكسدة ضد الجذور الحرة المسببة للشيخوخة بالعين والشبكية .

فوائد أخرى للصنوبر

أظهرت الدراسات بعض الخصائص المضادة للجراثيم والفطريات، وخصائص أخرى هامة في تعزيز صحة العظام ومنع هشاشتها .