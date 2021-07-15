إطلالة جريئة للفنانة نسرين طافش بالهوت شورت الأخضر

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش منذ أيام على صفحتها الشخصية على موقع تطبيق الصور انستغرام بصور جديدة ترتدي الهوت شورت باللون الأخضر القصير.

وكشفت نسرين عن مفاتنها والجزء السفلى من جسدها بالكامل، ومحدد من ناحية الخصر ليعكس أناقتها وقوامها الممشوق ، ونسقت عليه قميص باللون اللأبيض والأخضر لتتألق بإطلالة مميزة .

واعتمدت طافش في إطلالتها الجميلة على مكياج خفيف وتسريحة شعر رائعة ومميزة، وعلقت نسرين على الصورة التي نشرتها بعبارة لشمس التبريزي: أنت لا تحتاج إلى البحث عن السعادة، فهي ستأتيك حينما تكون قد هيّأت لها موقع إقامتها في قلبك.

وقد نالت صورة نسرين إعجاب العديد من محبي ومتابعي نسرين طافش الذين عبروا عن ذلك بقولهم على بوست الصورة: " شو هالحلا كلوووو"

والجدير بالذكر أن نسرين طافش (15 فبراير 1982 ) ممثلة ومغنية فلسطينية-جزائرية، ولدت ونشأت في سوريا،وُلدت نسرين في مدينة حلب، شمالي سوريا لأب فلسطيني من مواليد صفد، فلسطين وأم جزائرية من وهران، وهي تحمل إضافة إلى جواز سفرها السوري الجنسية الجزائرية نسبة لوالدتها.

انتقلت نسرين طافش من مدينتها حلب إلى العاصمة دمشق في العام 1999، لتُكمل دراستها هناك، وانضمت للمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق وتخرّجت منه في العام 2008، إلّا أنّ مشوارها الفني كان قد بدأ قبل تخرّجها بكثير، تحديدًا في العام 2002 من خلال دورها في مسلسل «هولاكو».

ثم مثّلت نسرين طافش العديد من الأدوار الناجحة، منها في مسلسلات: «ربيع قرطبة»، «التغريبة الفلسطينية»، وتوالت بعدها أعمال البطولة، ومنها دورها في مسلسل صبايا عام 2009، وفي مسلسل جلسات نسائية في العام 2011، وقد حصلت على الرتبة 79 في قائمة أجمل الوجوه النسائية في العالم لعام 2017.

والدها هو الشاعر يوسف طافش، كانت مخطوبة أثناء الدراسة للمخرج المثنى صبح. في عام 2008، تزوجت من رجل أعمال إماراتي حتى اعلنت عن انفصالهما في عام 2013.

نيلي كريم في أحدث جلسة تصوير خالية من أي لمسة فوتوشوب