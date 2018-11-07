أحلام تشعل الإنستغرام بإطلالة راقية من توقيع زهير مراد

اختارت أحلام لإطلالتها فستان باللون الفضي الضارب على بنفسجي

أشعلت الفنانة الإماراتية أحلام موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" بفستان فخم وأنيق من توقيع المصمم العالمي زهير مراد، وذلك في حفل زفاف خاص.

وعلقت أحلام أسفل الصور "الف مبروك لعروستي الجميله كانت ليله من اجمل الليالي صحيح غنيت من غير موسيقى كالعاده في بعض الزواجات اللي ما يحبذون الموسيقى ولكن اهل الفرح كانوا طول الوقت يغنون معاي بشكل رائع يارب اكون اسعدتكم وشكراً لاني كنت بينكم بنتكم واختكم #احبكم".

اختارت أحلام لإطلالتها فستان باللون الفضي الضارب على بنفسجي طويل مع ديل ناعم،أما الأكمام جاءت طويلة ومطرزة بشكل فخم ومبهر وعلى الخصر حزام من الساتان.

وسرّحت أحلام شعرها القصير على شكل تموجات أظهرها بعمر أصغر من عمرها الحقيقي، واعتمدت مكياج توازن مع جمال الفستان.

والجدير بالذكر، أن أغلب التعليقات التي جاءت على صور أحلام كانت في غالبيتها عن وجود شبه كبير بين الفنانة الإماراتية في هذه الصور والفنانة نوال الكويتية‎.

ما رأيك بإطلالتها الساحرة؟

المزيد:

أحلام تنشر صورة لابنها و تطلب رأي الجمهور