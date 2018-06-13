الأحذية الفلين... من أساسيات الموضة لعام 2018

يغزو الفلين موضة الأحذية النسائية في صيف 2018

يغزو الفلين موضة الأحذية النسائية في صيف 2018، ليمنح المرأة إطلالة طبيعية وإحساساً فائقاً بالراحة أثناء المشي.

وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية كلاوديا شولتس أن الفلين يزين الصنادل والشباشب والأحذية المسطحة والأحذية الرياضية أيضاً، مشيرة إلى أنه يطل هذا الموسم بمظهر عصري جذاب ليشيع أجواء العطلات الصيفية.

وأضافت شولتس أن الأحذية المصنوعة من الفلين تتناغم مع التنانير الواسعة والفساتين الماكسي، لافتة إلى أن الحُلي الذهبية تضفي لمسة أناقة وفخامة على هذه الأحذية.

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