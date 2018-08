10 أسرار جمالية لإلتقاط صور السيلفي هذا العيد

احرصي على اختيار الزاوية المثالية لوجهك

من المؤكد أن ظاهرة التقاط صور السيلفي باتت عالمية، وحمى اجتاحت الصغار قبل الكبار، بل حتى إلى قادة ورؤساء العالم، لكن هل تعتبر جميع هذه الصور جميلة بالقدر المطلوب، وهل التقطتِ يوما ما صورة "سيلفي" وكنتِ بكامل أناقتك، ولم تعجبك الصورة؟ إذن ما عليكِ إلا إتباع هذه النصائح الجمالية، لالتقاط أفضل صور سيلفي لتبهري متابعيكي على السناب شات والانستغرام على حدٍ سواء:

- استخدام البرايمر، وخافي المسامات:

إن أهم خطوة يجب فعلها قبل وضع المكياج استخدام البرايمر، وخافي المسامات، وأفضل نوعين هما: step 1 من make up for ever، و the POREfessional PRO من benefit، خافي المسامات سيعمل على إخفائها، خصوصا في صور "السناب شات" التي تبرز عيوبك وتفاصيل وجهك بشكل واضح، وعدم استطاعتك لاستخدام فلتر الكاميرا، لعدم وجود هذا الخيار.



- استخدمي أحمر الشفاه الـ Matt:

حاولي قدر الإمكان الابتعاد عن أحمر الشفاه اللامع، حيث ستأتي بتأثير عاكس في الصورة، واستبدليها بالمات، التي ستظهر جمال شفتيكِ.



- استخدمي الإضاءة النهارية عند وضع المكياج، أما في حال كان خروجك من المنزل مساءً، احرصي على وجود إضاءة داخلية كافية في غرفتك لوضع المكياج.



- احرصي على اختيار الزاوية المثالية لوجهك، فلكل منا بروفايل خاص يحب أن يظهره في التصوير.



- لا تبالغي كثيرا في الكونتور، وركزي على الإضاءة، بدلا من تحديد الوجه بشكل بارز، احرصي أن يكون مظهرك طبيعا وغير مبالغ به.



- احرصي على استخدام ألوان أحمر شفاه مفعمة بالألوان، كالأحمر الناري، أو الوردي.



- في حال عدم استخدامك لأحمر شفاه فاقع اللون، واستبداله باللحمي، ركزي في هذه الحالة على مكياج عينين دخانيتين بدرجات اللون البني.



- استخدمي تطبيقات السيلفي!

بالتأكيد توجد العديد من التطبيقات التي يمكن استخدامها، شخصيا أفضل تطبيقي: Photo wonderو youcam perfect.



- حاولي قدر المستطاع الابتعاد عن الكامير الأمامية، والتقطي الصور بالكاميرا الخلفية، التي توفر صور أكثر نقاءً و وضوحا من الأمامية.



- سر بيني وبينك فقط!

حسنا يوجد سر أخير، قبل خروجكم من المنزل، التقطي عدة صور سيلفي، ولاحظي من خلالها أي نقص في مكياجك أو مظهرك، عندها ستملكين الوقت الكافي لتصحيح مكياجك

شاهدي أيضاً:

تألقي بإبتسامة بيضاء ساحرة في عيد الأضحى مع هذه الوصفات!

نصائح هامة للاحتفال بالعيد مع الأطفال

أفكار رائعة لقضاء اليوم الأول من العيد مع أطفالك

6 نصائح تعكس جمالاً ونضارة على ملامحك خلال أيام العيد