يوم المرأة الإماراتية هو يوم من كلّ عام تحتفل به دولة الإمارات العربية المتحدة في الثامن والعشرين من شهر أغسطس، وهو يعتبر مناسبة مميزة للاحتفال بدور المرأة الإماراتية في تطور وتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة، وتأتي هذه المناسبة من أجل التعبير عن اعتراف الحكومة والمجتمع بالدور المهم الذي تلعبه المرأة في مختلف المجالات.

ويُعتبر يوم المرأة الإماراتية هو فرصة للتعبير عن التقدير والاحترام للمرأة الإماراتية، ولتعزيز الوعي بأهمية دورها في تحقيق التنمية والتقدم في البلاد، وفيما يلي أجمل صور عن يوم المرأة الإماراتية 2023:

صور عن يوم المرأة الإماراتية 2023

رسائل عن يوم المرأة الإماراتية 2023

المرأة هي نصف الكون نذرت عمـرها للعطاء،كي تزرع البسمة هون ذاقت مــرارة الشقاء.

يوم المرأة الإماراتية 2023 يذوب القلب، ويزداد الشوق والأشواق، جاءتنا هدية من الرب، وحياتنا زادتها رواق.

المـرأة محبة بقلب كبير، وحياتها حب وإيمان،ملاك بلا جوانح بتطير.

بداخلها دافيء الوجدان المرأة هـي رأس المال،ولأولادها صحة وسعادة زرعت بمحبتهم آمال يكونـوا شرف الريادة.

كلمات عن يوم المرأة الإماراتية 2023

مبروك يوم المرأة الإماراتية 2023 ولكل نساء الوطن العربي فخورة بإنجازاتكن وبتقدمكن المستمر.

لقد فعلت المرأة الإماراتية الكثير لتشكيل بلدنا ولا يمكننا أن نشكرهن بما فيه الكفاية.

لا توجد كلمات للإشادة بالمرأة الإماراتية لما قدمته من مساهمات لبلدها، لكن أتمنى لك يومًا سعيدًا للمرأة الإماراتية.

كلّ عامٍ والمرأة الإماراتية الجميلة هي ملهمة الأجيال ومصدر الحياة، كلّ عامٍ وهي من تبني الأجيال وتربّي وتعلّم وتنجح، كلّ عامٍ وأنت بألف خير.

كل عام وأنتِ الافضل والأنجح.

يوم المرأة الإماراتية 2023 هو اليوم المميّز والعظيم الذي تستحقّه تلك المرأة المكافحة التي لطالما بذلت في سبيل جعل هذه الدولة مكانًا جميلاً على كافة الأصعدة.

الحب هو تاريخ المرأة.. وليس إلا حادثاً عابراً في حياة الرجل.

تحب المرأة أن يتذكر يوم ميلادها بشرط أن ينسى عمرها.

المرأة الصالحة لا يعدلها شيء.. لأنها عون على أمر الدنيا والآخرة.

ما من رجل عظيم يصادفني في الحياة إلا وأجزم في الحال إن والدته أكثر عظمة منه.

في يوم المرأة الإماراتية 2023 العالم بلا امرأة.. كعين بلا بؤبؤها.. كحديقة بلا أزهار.. كالشمس بلا أشعة.

في يوم المرأة الإماراتية 2023 المرأة كالغصن الرطب.. تميل إلى كل جانب مع الرياح، ولكنها لا تنكسر في العاصفة.

فعاليات يوم المرأة الإماراتية 2023

عمل نظام غذائي صحي من أجل الاهتمام بصحتك أكثر وممارسة الرياضة.

الخروج مع زملاء العمل وتناول الغذاء من باب التغيير والاحتفال بهذا اليوم المميز.

شرب القهوة مع الأصدقاء والاحتفال معهم بهذه المناسبة "يوم المرأة الإماراتية".

شراء باقة ورد مميزة لنفسك.

الذهاب إلى الصالون وتدليل نفسك سواء قص الشعر أو سشوار أو عمل جلسة مساج أو مناكير وبديكير.

توزيعات يوم المرأة الإماراتية 2023