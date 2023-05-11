بمناسبة اقتراب عيد الاستقلال يكثر البحث على جوجل عن صور عيد الاستقلال الأردني الـ77 - 2023، ولا يمكن أن تمر هذه المناسبة إلا وأن يتداول الشعب الأردني صور ومعايدات في هذا اليوم العظيم يوم العزة والكرامة.

صور عيد الاستقلال الأردني الـ77 - 2023

عيد الاستقلال الأردني

في يوم 25 من مايو كل عام يصادف عيد الاستقلال الأردني،وهو ذكرى الانتصار والإنجازات التي حققتها الأردن الغالي والتي أدت إلى الاستقلال وحرية الأردن من الاحتلال البريطاني في هذا اليوم، ويتم الاحتفال بجلوس الملك عبد الأول المؤسس للمملكة الأردنية من قبل البرلمان والأمم المتحدة عام 1946م، حيث أصبح هذا اليوم هو الاحتفال الرسمي لدولة الأردن باليوم العزة والكرامة، يتداول المواطنين أجمل وأعذب الكلمات والعبارات للتهنئة بالعيد الوطني.

عبارات عن عيد الاستقلال الأردني 77 - 2023