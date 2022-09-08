صور مايوهات سباحة قطعة واحدة تناسب أواخر أيام الصيف

أيام قليلة تفصلنا على دخول فصل الخريف، ومع اقتراب نهاية فصل الصيف تحاول الكثير من السيدات كسب هذه الأيام واستغلالها بالسباحة الخارجية والتألق على المسبح أو الشاطيء بمايوهات القطعة الواحدة ذات التصاميم الجذابة التي تتفوق بجاذبيتها على البكيني.

تصفحي معنا على أجمل تصاميم المايوهات القطعة الواحدة ذات تصاميم جذابة والتي تتفوق على مايوهات البكيني وهي مقدمة من فيكتوريا سيكرت Victoria's Secret، شاهدي الصور:

نصائح لارتداء ملابس السباحه على الشاطىء يليق بشكل جسمك

لارتداء ملابس السباحه على الشاطىء وكنتِ تملكين مؤخرة صغيرة ومسطحة، ننصحك عزيزتي باختيار سروال منخفض عن الخصر أو مزيّن بالكشكش او النقشات على اختلافها.

أما إذا كنتِ تملكين مؤخرة ممتلئة عليكِ اختيار ملابس البحر المؤلفة من قطعة واحدة.

أما إذا كان حجم صدرك كبيراً جداً ننصحك باختيار القصّات التي تزينها الأشرطة العريضة، أما إذا كان حجم صدرك صغيراً فإن التصاميم المزوّدة بأشرطة رفيعة هي الخيار الأنسب لك.

أما إذا أردت أن تمنحي صدرك الصغير بعض الحجم الزائد، ننصحك باختيار حمالات الصدر بقصة الـPush-Up أو تلك المزينة بالكشكش.

وإذا كانت معدتك بارزة وأردت إخفاءها تجنبي ملابس السباحة ذات الخصر المنخفض واختاري تلك المرفقة بسراويل ذات خصر عال أو المؤلفة من قطعة واحدة.

إذا كنتِ تريدين عرض الأوراك،حاولي تجنب ملابس السباحة التي تزينها الربطات من الأطراف أو تلك المؤلفة من شورت.

أما إذا أردت الحصول على ساقين ممشوقتين اختاري ملابس السباحة التي تتألف من سروال عال عند الوركين لأنه يجعل الساقين تبدوان أطول وأنحف.

إتيكيت ارتداء ملابس السباحه على الشاطىء

صور جويل ماردينيان بإطلالات كلاسي على شواطىء البحر