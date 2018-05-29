ما هي التأثيرات الإيجابية للصيام على الجسم؟

يعد الصوم أحد العوامل المساعدة للجسم في حرق الدّهون

أكدّت العديد من الدراسات والأبحاث الحديثة أهميّة الصيام وتأثيره الإيجابي على الجسم. فالصّوم له قدرة عجيبة في مساعدة الجسم على التخلّص من السموم التي تتراكم في الجسم بفعل العادات الغذائية الخاطئة، ويساعد الصوم الجسم على التخلّص منها عن طريق الكبد والكليتين.

التأثيرات الإيجابية للصيام على الجسم:

اراحة الجهاز الهضمي. كما أنّ الصّيام يساعد في راحة الجهاز الهضمي، حيث تقل فيه إفرازات المعدة.

الشفاء من الأمراض. الصّوم يساعد في تسريع علاج وشفاء كثير من الالتهابات التي قد تصيب الجسم.

خفض نسبة السكر في الدم. يساعد الصوم في خفض نسبة السكر في الدّم، ونسبة الانسولين كذلك.

حرق الدهون. يعد الصوم أحد العوامل المساعدة للجسم في حرق الدهون المخزنة في الجسم، وهذا يساعد بالتّالي في زيادة عمليّة خسارة الوزن، والحفاظ على معدل وزن طبيعي ومثاليّ كما يساعد الشخص في إتّباع نظام غذائيّ صحّي وسليم.

خفض ضغط الدم. يعد الصوم أحد أفضل العلاجات التي يتمّ اللجوء إليها لمرضى ضغط الدّم المرتفع، وبتخفيضه لضغط الدّم فهو يساعد أيضاً في تقليل أخطار الإصابة بتصلّب الشرايين والنّوبات القلبيّة.

تقوية جهاز المناعة. يلعب الصّيام دورا كبيرا في تقويّة جهاز المناعة في الجسم.

التخلص من العادات السيئة. يساعد الصوم المدمن على النيكوتين والتّدخين والكافايين في التخلّص منهم، فهو يجبره أن لا يقترب إليهم وهذا يساعده في زيادة إرادته في التخلّص منهم للأبد.