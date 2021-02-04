مع بداية كل عام جديد نشهد تحديثات في عالم الموضة مع ظهور صيحات تطغي على أخرى وتحل مكانها.

ونقلاً عن "موقع حلوة" وفي 2021، نستعد لكل ما هو جديد ولافت في موضة الأزياء، وفيما يلي نستعرض لكِ من مجلة هو وات وير، صيحات تنسحب من الساحة وأخرى تستبدلها، فلا تفوتيها:

الأرجل العريضة محل الدروب كروتش

تتصدر تصاميم البنطلون ذات الأرجل العريضة الساحة هذا العام، لتتنحى جانبًا تصاميم الجينز الدروب كروتش والتي تتسم ببعض الطول عند منطقة السحاب.

أسلوب الآيليت بدلًا من الحياكة

في حين أن تصاميم الكروشيه والمحاكة دائمًا ما تحظى بمكانة خاصة في عالم الموضة، وتعد من الكلاسيكيات الأساسية، إلا أنه في 2021 سيكون تصميم الآيليت هو المنافس الأبرز والطاغي.

البنتاكور وليس الهوت شورت

رغم غياب تصميم البنتاكور أو البنطلون القصير لفترة طويلة عن الساحة، إلا أنه يعود وبقوة هذا العام ويستبدل تصميم الهوت شورت، كما يتوفر بألوان ولمسات متنوعة.

الميتاليك يستبدل تصاميم السلسلة

يسيطر الميتاليك الفضي على الساحة في 2021، ويستبدل التصاميم ذات السلاسل الفضية.

اختاري السليبر بدلًا من الكلوغ

شهدنا خلال العام الماضي سيطرة لتصميم الكلوغ أو الحذاء ذا الأرضية الخشبية والمزين بالدبابيس، ولكنه يتراجع هذا العام لصالح تصاميم السليبر الناعمة بمختلف أشكالها.

صيحات ملابس المنزل الحريرية لصيف ٢٠٢١

بينها الميكرو... صيحات حقائب تتسيد عام 2021

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