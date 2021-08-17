  1. الرئيسية
  2. صحتكِ وجمالكِ
  3. صيحات ستسيطر على موضة أزياء خريف 2021

صيحات ستسيطر على موضة أزياء خريف 2021

منشور 17 آب / أغسطس 2021 - 05:30
صيحات ستسيطر على موضة أزياء خريف 2021
صيحات ستسيطر على موضة أزياء خريف 2021

لم ينته موسم الصيف بعد، ولكن ذلك لا يمنع من ظهور ملامح أبرز صيحات الخريف وإلقاء نظرة مستقبلية على موضة الموسم القادم لنكون على أهبة الاستعداد.

وحتى تكونين مستعدة لموسم الخريف بأجمل الاطلالات، جلبنا لكِ أبرز الصيحات التي ستسيطر على موضة أزياء خريف 2021 حتى الآن:

عودة للتسعينات

صيحات ستسيطر على موضة أزياء خريف 2021

تشكل لمسات من وحي موضة التسعينات عودة قوية هذا العام، بما في ذلك موسم الخريف، فمن التنورة الميني والكارديغان القصير إلى الأحذية ذات المقدمة المربعة وفساتين الـ slip، تظهر لمسات التسعينات بقوة على موضة خريف هذا العام.

الدرجات الزاهية

صيحات ستسيطر على موضة أزياء خريف 2021

على عكس الشائع واستبدال ألوان الصيف المنعشة والزاهية بأخرى أدفئ وداكنة فقط طوال الخريف، ستكون الدرجات الزاهية هي المسيطرة على موضة خريف هذا العام.

الجينز الواسع

صيحات ستسيطر على موضة أزياء خريف 2021

في حين أنه لا غنى عن الجينز الضيق، إلا أن التصميم ذا الأرجل الواسعة بعض الشيء، سيتربع على العرش طوال خريف هذا العام.

الفيست السويتر

صيحات ستسيطر على موضة أزياء خريف 2021

 

تتميز موضة أزياء خريف هذا العام بظهور قوي للفيست السويتر، لإضفاء لمسة مميزة للإطلالة وبأكثر من ستايل يتنوع بين الكاجوال والرسمي إلى المناسبات.

التوب القصير

صيحات ستسيطر على موضة أزياء خريف 2021

على عكس الكروب توب الصريح، يأتي التوب القصير الذي يكشف عن بعض من الخصر، من القطع الرائجة جدا في صيحات خريف 2021.

البنطلون المنقوش

صيحات ستسيطر على موضة أزياء خريف 2021

يبدو أن خريف هذا العام سيكون مليئاً بالمرح وبعيداً كل البعد عن الملل، فمن رسومات الزهور وجلود الحيوانات إلى البيزلي وغيره، تتميز صيحات خريف هذا العام بظهور طاغ ومتنوع للبنطلون المنقوش وبألوان لافتة.

الحقيبة المكتنزة

صيحات ستسيطر على موضة أزياء خريف 2021

بدلا من التصاميم الانسيابية المعتادة للحقائب، سيكون التصميم المكتنز والمنتفخ هو الأبرز خلال خريف هذا العام.

درجة اللافندر

صيحات ستسيطر على موضة أزياء خريف 2021

بجانب العديد من الدرجات، تأتي درجة اللافندر بين أبرز صيحات خريف 2021 في مختلف القطع.

البلاتفورم

صيحات ستسيطر على موضة أزياء خريف 2021

صيحة أخرى من وحي التسعينات تسيطر على ساحة موضة خريف 2021، فسواء كان حذاء الفلات أو ذا الأربطة وغيره، نشهد ظهور قوي لتصميم البلاتفورم خلال خريف هذا العام.

الترتر

صيحات ستسيطر على موضة أزياء خريف 2021

من الترتر إلى حبيبات الكريستال وغيره، لا غني عن عنصر البريق واللمعان في موضة خريف هذا العام.

للمزيد عن صحتك وجمالك:
هكذا يضر التدخين بصحة المرأة
فوائد البطاطس المسلوقة للرجيم

كلمات دالة:أزياءجمالاناقةعنايةاهتمامصيحات ستسيطر على موضة أزياء خريف 2021موضة أزياء خريف 2021

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...