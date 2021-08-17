صيحات ستسيطر على موضة أزياء خريف 2021

لم ينته موسم الصيف بعد، ولكن ذلك لا يمنع من ظهور ملامح أبرز صيحات الخريف وإلقاء نظرة مستقبلية على موضة الموسم القادم لنكون على أهبة الاستعداد.

وحتى تكونين مستعدة لموسم الخريف بأجمل الاطلالات، جلبنا لكِ أبرز الصيحات التي ستسيطر على موضة أزياء خريف 2021 حتى الآن:

عودة للتسعينات

تشكل لمسات من وحي موضة التسعينات عودة قوية هذا العام، بما في ذلك موسم الخريف، فمن التنورة الميني والكارديغان القصير إلى الأحذية ذات المقدمة المربعة وفساتين الـ slip، تظهر لمسات التسعينات بقوة على موضة خريف هذا العام.

الدرجات الزاهية

على عكس الشائع واستبدال ألوان الصيف المنعشة والزاهية بأخرى أدفئ وداكنة فقط طوال الخريف، ستكون الدرجات الزاهية هي المسيطرة على موضة خريف هذا العام.

الجينز الواسع

في حين أنه لا غنى عن الجينز الضيق، إلا أن التصميم ذا الأرجل الواسعة بعض الشيء، سيتربع على العرش طوال خريف هذا العام.

الفيست السويتر

تتميز موضة أزياء خريف هذا العام بظهور قوي للفيست السويتر، لإضفاء لمسة مميزة للإطلالة وبأكثر من ستايل يتنوع بين الكاجوال والرسمي إلى المناسبات.

التوب القصير

على عكس الكروب توب الصريح، يأتي التوب القصير الذي يكشف عن بعض من الخصر، من القطع الرائجة جدا في صيحات خريف 2021.

البنطلون المنقوش

يبدو أن خريف هذا العام سيكون مليئاً بالمرح وبعيداً كل البعد عن الملل، فمن رسومات الزهور وجلود الحيوانات إلى البيزلي وغيره، تتميز صيحات خريف هذا العام بظهور طاغ ومتنوع للبنطلون المنقوش وبألوان لافتة.

الحقيبة المكتنزة

بدلا من التصاميم الانسيابية المعتادة للحقائب، سيكون التصميم المكتنز والمنتفخ هو الأبرز خلال خريف هذا العام.

درجة اللافندر

بجانب العديد من الدرجات، تأتي درجة اللافندر بين أبرز صيحات خريف 2021 في مختلف القطع.

البلاتفورم

صيحة أخرى من وحي التسعينات تسيطر على ساحة موضة خريف 2021، فسواء كان حذاء الفلات أو ذا الأربطة وغيره، نشهد ظهور قوي لتصميم البلاتفورم خلال خريف هذا العام.

الترتر

من الترتر إلى حبيبات الكريستال وغيره، لا غني عن عنصر البريق واللمعان في موضة خريف هذا العام.

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