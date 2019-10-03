صينية البطاطا الحلوة في الفرن

المكونات:

2 رطل من البطاطا الحلوة ، مقشرة ومقطعة إلى شرائح رفيعة

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 بصلة متوسطة الحجم ، مفرومة فرماً ناعماً

3 حص ثوم طازج مفروم أو مضغوط

1 كوب حليب جوز الهند المعلب غير المحلى

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الحلو المدخن

2 ملعقة صغيرة خالية من الغلوتين

ملح وفلفل أسود مطحون حسب ذوقك

1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم طازج وللزيّنة

1 ملعقة كبيرة من شرائح الثوم المعمر للزينة

تعليمات:

يسخن الفرن الى درجة 350 فهرنهايت.

يسخن الزيت في مقلاة متوسطة ، على نار متوسطة عالية. يُضاف البصل ويُقلى حتى يلين ، حوالي 3 دقائق ، ثم يُضاف الثوم ويُحمر لمدة دقيقة أو دقيقتين.

وفي الوقت نفسه ، في وعاء صغير ، يخفق حليب جوز الهند والبابريكا والدقيق الخالي من الجلوتين.

يُسكب مزيج جوز الهند فوق البصل في المقلاة ، ثم يُضاف إليه الخليط.

تخفض النار وتترك مع التحريك باستمرار ، حتى تبدأ الصلصة في بالغليان حوالي 2-3 دقائق.

تُسكب صلصة جوز الهند في قاع طبق الفرن، ثم تُطهى شرائح البطاطا الحلوة كما هو موضح.

يُغطّى بورق الالمنيوم ويُخبز لمدة 60 دقيقة في الفرن المسخّن مسبقًا.

بعد ذلك ، يكشف الطبق ، ويخبز لمدة تتراوح بين 12 و 15 دقيقة إضافية ، حتى تصبح البطاطا طرية وذهبية اللون ومتموجة.

تزين بالبقدونس المفروم الطازج والثوم .