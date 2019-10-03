صينية البطاطا الحلوة في الفرن
المكونات:
2 رطل من البطاطا الحلوة ، مقشرة ومقطعة إلى شرائح رفيعة
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 بصلة متوسطة الحجم ، مفرومة فرماً ناعماً
3 حص ثوم طازج مفروم أو مضغوط
1 كوب حليب جوز الهند المعلب غير المحلى
1 ملعقة صغيرة من الفلفل الحلو المدخن
2 ملعقة صغيرة خالية من الغلوتين
ملح وفلفل أسود مطحون حسب ذوقك
1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم طازج وللزيّنة
1 ملعقة كبيرة من شرائح الثوم المعمر للزينة
تعليمات:
يسخن الفرن الى درجة 350 فهرنهايت.
يسخن الزيت في مقلاة متوسطة ، على نار متوسطة عالية. يُضاف البصل ويُقلى حتى يلين ، حوالي 3 دقائق ، ثم يُضاف الثوم ويُحمر لمدة دقيقة أو دقيقتين.
وفي الوقت نفسه ، في وعاء صغير ، يخفق حليب جوز الهند والبابريكا والدقيق الخالي من الجلوتين.
يُسكب مزيج جوز الهند فوق البصل في المقلاة ، ثم يُضاف إليه الخليط.
تخفض النار وتترك مع التحريك باستمرار ، حتى تبدأ الصلصة في بالغليان حوالي 2-3 دقائق.
تُسكب صلصة جوز الهند في قاع طبق الفرن، ثم تُطهى شرائح البطاطا الحلوة كما هو موضح.
يُغطّى بورق الالمنيوم ويُخبز لمدة 60 دقيقة في الفرن المسخّن مسبقًا.
بعد ذلك ، يكشف الطبق ، ويخبز لمدة تتراوح بين 12 و 15 دقيقة إضافية ، حتى تصبح البطاطا طرية وذهبية اللون ومتموجة.
تزين بالبقدونس المفروم الطازج والثوم .
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