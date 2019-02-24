صينية التاكو بالفرن
صينية التاكو بالفرن بالخضار المشوية...
المكونات:
التوابل:
2 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون
1 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون
1 ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم
1 ملعقة كبيرة من مسحوق الفلفل الحار
سندويشات التاكو
2 باوند ستيك ستيك (905 جم)
2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز ، مقسمة
1 فلفل أخضر ، مبشور ومقطع
1 كوب فطر ، شرائح (75 جم)
1 فلفل أحمر ، مصنف ومقطع
1 بصل أحمر متوسط ، مقطع رقيق
1 رأس بروكلي ، مقطّعة إلى زهيرات
12 رقاق صغير من الذرة
كريمة حامضة
½ كوب زبادي يوناني (140 جم)
1 ملعقة طعام عصير ليمون
¼ ملعقة صغيرة من الجير
ملح، حسب الذوق
فاصوليا سوداء
الكزبرة الطازجة ، المفروم
بيكو دي غالو
صلصة الذرة والفاصوليا السوداء
جبنة شيدر
غواكمولي
شرائح الليمون
صلصة حارة
الطريقة:
يسخّن الفرن إلى درجة 350فهرنهايت (180 درجة مئوية) ويوضع ورق شمع في صينية الفرن.
اصنع توابل التاكو: اخلطي الملح والفلفل والكمون ومسحوق الثوم ومسحوق الفلفل الحار معا في وعاء صغير.
تضاف شريحة لحم على الصينية. يُنقع المزيج مع 2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون ويفرك، ثم ترش ملعقتين صغيرتين من توابل التاكو وتفرك بالتساوي. على الصينية الأخرى ، يضاف الفلفل الأخضر ، والفطر ، والفلفل الأحمر ، والبصل الأحمر ، والبروكلي. ترشّ بملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقتين صغيرتين من توابل تاكو. تغلف جيدا.
تلف الرقاق في رقائق معدنية ، وتوضع الخضار على الصينية ، وتخبز حتى تحمر الخضار وتُطهى شرائح اللحم حسب رغبتك ، حوالي 20 دقيقة. تترك لمدة 5 دقائق ، ثم توضع شريحة لحم الرقيقة على الخبز.
لعمل الكريمة الحامضة: يخلط اللبن الزبادي اليوناني وعصير الليمون وبرش الليمون في وعاء صغير. يتبل بالملح.
تُقدم شريحة اللحم والخضار المحمصة مع الكريمة الحامضة والخضار المفضلة.