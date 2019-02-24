صينية التاكو بالفرن

صينية التاكو بالفرن بالخضار المشوية...

المكونات:

التوابل:

2 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون

1 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

1 ملعقة كبيرة من مسحوق الفلفل الحار

سندويشات التاكو

2 باوند ستيك ستيك (905 جم)

2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز ، مقسمة

1 فلفل أخضر ، مبشور ومقطع

1 كوب فطر ، شرائح (75 جم)

1 فلفل أحمر ، مصنف ومقطع

1 بصل أحمر متوسط ، مقطع رقيق

1 رأس بروكلي ، مقطّعة إلى زهيرات

12 رقاق صغير من الذرة

كريمة حامضة

½ كوب زبادي يوناني (140 جم)

1 ملعقة طعام عصير ليمون

¼ ملعقة صغيرة من الجير

ملح، حسب الذوق

فاصوليا سوداء

الكزبرة الطازجة ، المفروم

بيكو دي غالو

صلصة الذرة والفاصوليا السوداء

جبنة شيدر

غواكمولي

شرائح الليمون

صلصة حارة

الطريقة:

يسخّن الفرن إلى درجة 350فهرنهايت (180 درجة مئوية) ويوضع ورق شمع في صينية الفرن.

اصنع توابل التاكو: اخلطي الملح والفلفل والكمون ومسحوق الثوم ومسحوق الفلفل الحار معا في وعاء صغير.

تضاف شريحة لحم على الصينية. يُنقع المزيج مع 2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون ويفرك، ثم ترش ملعقتين صغيرتين من توابل التاكو وتفرك بالتساوي. على الصينية الأخرى ، يضاف الفلفل الأخضر ، والفطر ، والفلفل الأحمر ، والبصل الأحمر ، والبروكلي. ترشّ بملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقتين صغيرتين من توابل تاكو. تغلف جيدا.

تلف الرقاق في رقائق معدنية ، وتوضع الخضار على الصينية ، وتخبز حتى تحمر الخضار وتُطهى شرائح اللحم حسب رغبتك ، حوالي 20 دقيقة. تترك لمدة 5 دقائق ، ثم توضع شريحة لحم الرقيقة على الخبز.

لعمل الكريمة الحامضة: يخلط اللبن الزبادي اليوناني وعصير الليمون وبرش الليمون في وعاء صغير. يتبل بالملح.

تُقدم شريحة اللحم والخضار المحمصة مع الكريمة الحامضة والخضار المفضلة.