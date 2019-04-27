صينية الدجاج والخضار المشوي في الفرن وصفة شهية لاحلى المناسبات

المقادير:

1 كيلو (1200 جم) صدور دجاج غير منزوعة الجلد والعظم

½ كيلو (500 جم) جزر مقطع حلقات متوسطة السُمك

½ كيلو (500 جم) بروكلي قطع صغيرة

½ كيلو (500 جم) بطاطس مقشرة ومقطعة مكعبات متوسطة الحجم

10 فصوص ثوم كبيرة مهروسة

½ كوب (125 مل) زيت زيتون

¼ كوب (50 جم) روزماري طازج

2 ملعقة كبيرة (20 جم) بابريكا

ملح وفلفل أسود

الطريقة:

سخني الفرن عند درجة حرارة 180 درجة مئوية. في وعاء كبير، ضعي الملح والفلفل الأسود ونصف كمية البهارات ونصف كمية الزيت والثوم، ثم أضيفي الدجاج، وقلبي جيدًا.

اتركي الدجاج جانبًا لمدة 40 دقيقة. في وعاء آخر، ضعي الخضار والملح والفلفل الأسود وباقي البابريكا والروزماري وباقي زيت الزيتون وباقي الثوم، وقلبي جيدًا.

في صينية فرن مغلفة بالقويل، وزعي الخضار والدجاج، ثم غطيها بالفويل. ضعي الصينة في الفرن لمدة 35 دقيقة، ثم أزيلي الفويل، وضعيها تحت شواية الفرن لمدة 3 - 4 دقائق، ثم قدميها.

