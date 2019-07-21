صينية الروبيان والبروكولي مع صلصة الليمون

تخيل وجبة من الروبيان والبروكلي مع صوص من زبدة الثوم والليمون – يمكنك تناول هذه الوجبة اللذيذة في أقل من 30 دقيقة!

المكونات:

1.5 رطل (600 جرام) من الروبيان النيئ (مقشر ومطعم ، ذيل أو ذيل)

ملعقتان كبيرتان من الزبدة أو مكعبات (أو سمن أو زيت زيتون)

1 ملعقة كبيرة من الثوم المفروم

1ملعقة صغيرة من التوابل الإيطالية

ربع ملعقة صغيرة من مسحوق البصل

2 ملاعق كبيرة من الخضار أو الدجاج ، مقسم

الملح والفلفل حسب الذوق

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الحلو المدخن

رقائق الفلفل الحار الأحمر ، اختياري

عصير نصف حبة ليمون

1 رأس كبير من البروكلي ، مقسم إلى أزهار

بقدونس مفروم طازج للتزيين

الطريقة:

يسخن الفرن إلى درجة 420 فهرنهايت (220 درجة مئوية). قم بقص ورقتين من رقائق الألومنيوم مقاس 14 بوصة (35 × 30 سم) بقطر 12 بوصة ، ثم ضع كل قطعة على حدة على سطح الطاولة. في وعاء صغير ، تُمزج مكونات مزيج التوابل: التوابل الإيطالية ، ومسحوق البصل والملح والفلفل والبابريكا المدخنة.

في طبق ضحل ، يضاف الروبيان ويرش مع مزيج التوابل ، وتغلف حبات الروبيان من جميع الجوانب.

يقسم الروبيان على رقائق الألومنيوم بالقرب من المركز ثم توضع زهيرات البروكلي على جانب الروبيان.

يُضاف الثوم على البروكلي والروبيان ، ثم يُرش مع عصير الليمون ، يرش برقائق الفلفل الحار الأحمر المهروس ويتبل بالملح والفلفل. تقسم قطع الزبدة بالتساوي بين مكونات الرقائق ، وتضع طبقات من الروبيان والبروكلي.

تضاف 1 ملعقة كبيرة من الخضار في كل عبوة وتلف من الحواف معًا ثم تلف الى الأعلى.

تنقل إلى صينية الفرن وتخبز، حتى ينضج الروبيان ، حوالي 15 دقيقة.

يقلب الروبيان المخبوزة و البروكلي ثم تزين بالبقدونس الطازج وشريحة من الليمون. استمتع!