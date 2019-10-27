صينية بطاطا بالأعشاب

وصفة شهية للبطاطا برائحة الأعشاب العطرية اللذيذة. تصلح كوجبة عشاء سريعة التحضير.

المقادير:

2 كيلو جرام بطاطا صغيرة

¼ كوب زيت زيتون

4 حص ثوم كبير مهروس

2 ملعقة كبيرة زعتر أخضر

3 ملعقة بقدونس مفري ناعم

½ ملعقة صغيرة فلفل أحمر بابريكا

ملح وفلفل

4 بيضات

2 كوب حليب

½ كوب جبن تشيدر أبيض

الطريقة:

أسلقي البطاطا في ماء وملح وقشريها.

ضعي ملعقة زيت زيتون في صينية فرن وفوقها البطاطا والثوم والفلفل الأحمر.

إخلطي البيض والحليب مع الملح والفلفل وأضيفيهم على البطاطا ثم وزعي الجبنة المبشورة.

أضيفي الأعشاب فوق الوجه واخبزي في فرن ساخن على 180 مئوية حتى يحمر الوجه.

تقدم ساخنة.