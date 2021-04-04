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صينية حلوى عيد الفصح الشهية للضيوف

منشور 04 نيسان / أبريل 2021 - 02:15
صينية حلوى عيد الفصح الشهية للضيوف

مع انتشار فكرة صواني الضيافة هذا العام، نقدم لك صينية عيدالفصح الشهية. طريقة سهلة وسريعة لتحضير هذه الصينية في المنزل...

أنت بحاجة الى

صينية كبيرة

مجموعة من الاطباق الملونة

مجموعة من الحلويات المنوعة

بيض شوكولاتة

مارشميلو ملون

أرانب من الشوكولاتة

بسكويت جراهام

الطريقة:

تحضر الأطباق على الصينية بالشكل الذي ترغبين به، توضع الشوكولاتة والبسكويت بطريقة مرتبة حسب رغبتك.

طبق الحلوى هذا مثالي للترفيه عن الضيوف والاطفال وهي مليئة بالكثير من الحلويات الرائعة!

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كلمات دالة:صينية حلوى عيد الفصح الشهية للضيوفعيد الفصحعيد القيامةحلويات

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