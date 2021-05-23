عزيزي الرجل: احذر 7 عادات يومية تسبب الضعف الجنسي

ببساطة الانتصاب هو تدفق صحي للدم للعضو الذكري. لذلك فأن القلب - الجهاز الذي يضخ الدم، يجب أن يكون ففي حالة صحية جيدة حتى يؤمن لك الانتصاب المثالي. وأي شيء يزيد الضغط على قلبك مثل زيادة الوزن أو التدخين، يمكن أن يؤثر سلباً على سير تدفق الدم الى القضيب وبالتالي يؤدي الى الضعف الجنسي.

بالاضافة الى ذلك، يعد التستوستيرون العامل الحاسم الثاني من اجل تحقيق انتصاب قوي، ولكن هناك عوامل عديدة بعضها معروف وبعضها خفي محيطة بنا يمكن أن تؤثر على الانتصاب الصحي. تعالوا نتعرف عليها

1. إيصالات البقالة. يحتوي الورق الحراري والحبر المستخدم في معظم إيصالات السوبر ماركت على مستويات عالية من ثنائي الفينول (bisphenol-A)، وهي مادة كيميائية تزيد إنتاج الجسم من هرمون الأستروجين الأنثوي. وتسبب زيادة هرمون الاستروجين جنبا إلى جنب مع بعض الأثار الهرمونية لمادة الفينول تأثيراً على الانتصاب، وفقا لدراسة من كايزر. إيصالات أجهزة الصراف الآلي، بطاقات أمتعة المطار، وتذاكر اليانصيب والبلاستيك الصلب، والأطعمة المعلبة كلها تُطبع بهذا النوع من الورق.

2. الحلويات. استهلاك السكر، سواء في شريحة من الكعك أو علبة من الصودا، يسبب ارتفاعا في مستويات الجلوكوز في الدم، الامر الذي يحفز افراز هرمون الأنسولين. مما يؤثر على انتاج هرمون التستوستيرون في الجسم، الامر الذي يزيد من صعوبة الانتصاب وفقا لدراسة ايرلندية وأميركية مشتركة. (هذا التلاعب في مستوى السكر بين الأنسولين وهرمون تستوستيرون هو الذي يسبب الانتصاب الصباحي عند اغلب الرجال عندما لا يأكلون لساعات.)

3. قلة النوم. النوم لمدة 5 ساعات ليلا (أو أقل) لبضعة أيام ستكون كافية لخفض مستويات هرمون الذكورة بنسبة 10 في المئة، وفقا لدراسة من جامعة شيكاغو. النوم ضروري جدا لإنتاج التستوستيرون. لذلك إذا كنت لا تحصل على ما يكفي من النوم، حوالي 8 ساعات كل ليلة- فلا تتفاجأ إذا كنت تعاني من مشاكل الانتصاب.

4. وجود مولود جديد في غرفة النوم. وجود طفل رضيع في غرفة النوم يمكن أن يخفض إنتاج هرمون تستوستيرون الذكري بنسبة 7 في المئة أو أكثر، وفقا لدراسة من جامعة نوتردام ونورث وسترن. وقد تعتقد أن ذلك سببه اضطراب النوم. ولكن هناك أدلة على وجود تحولات هرمونية ناجمة عن قضاء الليل بجوار الطفل الرضيع تؤدي الى انخفاض هرمون التستوستيرون.

5. الصويا. العنصر المفضل لكل شخص يتبع حمية نباتية يحتوي على خصائص "تشبه هرمون الاستروجين" الذي يستنزف مخزون هرمون تستوستيرون في الجسم، وفقا لدراسة من كلية الطب بجامعة هارفارد. ولكن القليل من الصويا في كوب القهوة مثلا لن تقتل الرغبة الجنسية. ولكن اتباع نظام غذائي غني بالصويا يوميا - يمكن أن يسبب مشاكل الانتصاب.

6. قضاء وقت طويل في الداخل. يلعب فيتامين D دورا هاما في إنتاج هرمون التستوستيرون. والاخفاق في الحصول على ما يكفي من هذا الفيتامين الضروري من أشعة الشمس أو النظام الغذائي، يمكن أن يخفض مستويات هرمون التستوستيرون في الجسم بنسبة 20 في المئة أو أكثر، وفقا لأبحاث من ألمانيا والنمسا. (من جهة أخرى: التعرض لمدة 15 دقيقة فقط من ضوء الشمس في منتصف النهار كل يوم يكفي للحصول على جرعة فيتامين دي مثالية.

7. المشي أكثر من اللازم. الهرولة أو المشي لمسافة 40 ميلا أو أكثر كل أسبوع يمكن أن تخفض مستويات هرمون التستوستيرون بنسبة 17 في المئة، وفقا لبحث من جامعة كولومبيا البريطانية. كما أن الكثير من الرياضة يمكن أن تعطل الاتصالات بين الدماغ والغدد المنتجة للهرمون، الامر الذي قد يفسر انخفاض هرمون التستوستيرون بين المتسابقين المحترفين.