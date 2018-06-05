دراسة: هل يؤثر الصيام على مرضى ارتفاع ضغط الدم

استشارة الطبيب ضرورية لكل المرضى

وجدت دراسة حديثة أجريت على تأثير الصيام على مرضى ارتفاع ضغط الدم في رمضان، أن الصيام آمن على الأشخاص الذين يعانون من درجات بسيطة أو معتدلة من اضطراب ضغط الدم. وقامت الدراسة بمراقبة ضغط الدم الانبساطي ولم تجد أن الصيام يؤثر عليه كثيراً، ولكن له تأثير على الجانب النفسي لدى المريض مما يسبب انضباط ضغط الدم عنده. ويمكن أن يعاني مرضى الضغط من العديد من المشاكل الصحية، وقد يزداد الأمر سوءاً عند عدم اتباع نظام غذائي صحي مناسب.

اتباع هذه النصائح التي يقدمها الخبراء لمرضى ضغط الدم يمكن أن يسهل فترة الصيام لمريض الضغط:

استشارة الطبيب وعدم تأجيل الجرعات الخاصة بالأدوية.

الاهتمام بتناول وجبتي سحور وإفطار متوازنة لتجنب ارتفاع ضغط الدم.

تجنب الشعور بالتوتر والضغوطات اثناء الصيام.

الاسترخاء ومحاولة الاستمتاع بالجانب الروحي.