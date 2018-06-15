ضلع الخروف المحشي لمائدة عيد الفطر

مقادير ضلع الخروف المحشي:

- ضلع خروف كامل.

-3 أكواب من الأرز قصير الحبة مغسول ومنقوع قليلاً.

-1 كوب من الصنوبر.

-1 كوب من الزبيب.

-1 كوب من اللوز.

-1 بصلة مقطعة بشكل ناعم.

-2 ملعقة كبيرة البهارات المشكلة.

-3 ملاعق صغيرة من جوزة الطيب.

-1 ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.

-1 ملعقة كبيرة من الملح.

-1 ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

-½ كوب من الزيت النباتي.

-1 ملعقة كبيرة من الهيل المطحون.

-1 ملعقة صغيرة من الزعفران.

طريقة تحضير ضلع الخروف المحشي:

- نغسل ضلع الخروف جيداً بالماء ثم نجففه جيداً بقطعة من القماش.

- نضع نصف كمية البهارات وهي: الملح، والبهارات، وجوزة الطيب، والزعفران، والهيل، والقرفة، والفلفل الأسود في طبق ونقلبهم جيداً.

- نفرك ضلع الخروف بمزيج البهارات السابق جيداً من الداخل والخارج ثم نضعه جانباً.

- في طبق واسع نضع البصل المقطع والزيت النباتي ونقلبه جيداً حتى يذبل.

- نصفي الأرز جيداً من الماء ثم نضيفه فوق البصل ونقلب.

- نضيف نصف كمية البهارات الأخرى، ونقلبها جيداً مع الأرز ثم نرفع الطبق عن النار.

- نضع اللوز والصنوبر في طبق على النار مع القليل من الزيت النباتي ونحمرهم على النار.

- نضع الزبيب في زيت، وتُحمر المكسرات السابقة قليلاً فقط إلى أن تنتفخ حبة الزبيب ثم نرفعه عن النار.

- نضيف نصف كمية المكسرات السابقة على حشوة الأرز ونقلب.

- نحشو ضلع الخروف بحشوة الأرز السابقة، ثم نلف الضلع بالخيوط المخصصة للطعام.

- نشكل ثقوباً على جميع أجزاء الضلع.

- ندهن الضلع بالقليل من الزيت النباتي أو الزبدة من الخارج، ثم نلفه بورق الألمنيوم جيداً.

- نضعه في صينية واسعة، ونضيف كوباً من الماء في الصينية، ثم ندخله إلى الفرن الذي يجب أن نقوم بتسخينه مسبقاً.

- كلما جف الماء نضيف كوباً آخر ليساعد اللحم على النضج، ثم نتركه لمدة ساعتين تقريباً أو إلى أن ينضج تماماً.

- نخرجه من الفرن، ثم نزيل عنه ورق الألمنيوم ونحمره من جميع الجهات. موضوع

- نضعه في طبق التقديم ونزينه بباقي كمية المكسرات ونقدمه ساخناً.

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