ضلع الخروف المحشي لمائدة عيد الفطر
مقادير ضلع الخروف المحشي:
- ضلع خروف كامل.
-3 أكواب من الأرز قصير الحبة مغسول ومنقوع قليلاً.
-1 كوب من الصنوبر.
-1 كوب من الزبيب.
-1 كوب من اللوز.
-1 بصلة مقطعة بشكل ناعم.
-2 ملعقة كبيرة البهارات المشكلة.
-3 ملاعق صغيرة من جوزة الطيب.
-1 ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.
-1 ملعقة كبيرة من الملح.
-1 ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.
-½ كوب من الزيت النباتي.
-1 ملعقة كبيرة من الهيل المطحون.
-1 ملعقة صغيرة من الزعفران.
طريقة تحضير ضلع الخروف المحشي:
- نغسل ضلع الخروف جيداً بالماء ثم نجففه جيداً بقطعة من القماش.
- نضع نصف كمية البهارات وهي: الملح، والبهارات، وجوزة الطيب، والزعفران، والهيل، والقرفة، والفلفل الأسود في طبق ونقلبهم جيداً.
- نفرك ضلع الخروف بمزيج البهارات السابق جيداً من الداخل والخارج ثم نضعه جانباً.
- في طبق واسع نضع البصل المقطع والزيت النباتي ونقلبه جيداً حتى يذبل.
- نصفي الأرز جيداً من الماء ثم نضيفه فوق البصل ونقلب.
- نضيف نصف كمية البهارات الأخرى، ونقلبها جيداً مع الأرز ثم نرفع الطبق عن النار.
- نضع اللوز والصنوبر في طبق على النار مع القليل من الزيت النباتي ونحمرهم على النار.
- نضع الزبيب في زيت، وتُحمر المكسرات السابقة قليلاً فقط إلى أن تنتفخ حبة الزبيب ثم نرفعه عن النار.
- نضيف نصف كمية المكسرات السابقة على حشوة الأرز ونقلب.
- نحشو ضلع الخروف بحشوة الأرز السابقة، ثم نلف الضلع بالخيوط المخصصة للطعام.
- نشكل ثقوباً على جميع أجزاء الضلع.
- ندهن الضلع بالقليل من الزيت النباتي أو الزبدة من الخارج، ثم نلفه بورق الألمنيوم جيداً.
- نضعه في صينية واسعة، ونضيف كوباً من الماء في الصينية، ثم ندخله إلى الفرن الذي يجب أن نقوم بتسخينه مسبقاً.
- كلما جف الماء نضيف كوباً آخر ليساعد اللحم على النضج، ثم نتركه لمدة ساعتين تقريباً أو إلى أن ينضج تماماً.
- نخرجه من الفرن، ثم نزيل عنه ورق الألمنيوم ونحمره من جميع الجهات. موضوع
- نضعه في طبق التقديم ونزينه بباقي كمية المكسرات ونقدمه ساخناً.
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