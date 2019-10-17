طاجن البطاطا الحلوة مع المارشميلو

طاجن البطاطا الحلوة المهروسة المغطاة بالمارشميلو المحمصة وجوز البيكان والسكر البني. طبق جانبي مثالي في الخريف.

المكونات:

البطاطا الحلوة المهروسة:

3 أرطال من البطاطا الحلوة * مقشرة ومقطعة إلى قطع كبيرة

2 ملعقة طعام زبدة غير مملحة

ربع كوب حليب

½ ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة أو فطيرة اليقطين التوابل

2 ملعقة طعام سكر بني

ملح للتذوق

الكريمة:

4 ملاعق كبيرة من الزبدة غير المملحة

ربع كوب سكر بني

ربع كوب طحين لجميع الأغراض

نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

1/8 ملعقة صغيرة ملح

نصف كوب من البيكان المفروم

2-3 أكواب صغيرة من المارشميلو

الطريقة:

يسخن الفرن إلى درجة 375 فهرنهايت. يدهن الطبق بالزبدة ويوضع جانباً.

ضعي البطاطا الحلوة في قدر كبيرة ، ثم غطيها بالماء ، ثم غليها حتى تصبح طرية (حوالي 7 دقائق ، حسب الحجم). تصفى وتعاد إلى الوعاء. تضاف الزبدة والحليب والقرفة والسكر البني والملح إلى البطاطا ويُهرس المزيج حتى يصبح المزيج ناعمًا. باستخدام الخلاط، إذا رغبت في ذلك، لجعلها ناعمة اضافية. تذوق البطاطا واضف توابل إضافية ، إذا رغبت في ذلك.

تنقل البطاطا المهروسة إلى الطبق المعد. يوضع في الفرن حتى يسخن (إذا كان دافئًا فستستغرق بضع دقائق فقط).

اثناء تسخين البطاطا الحلوة ، قم بتجهيز الطبقة العليا. يُمزج الزبد والسكر البني والدقيق والقرفة والملح والبيكان في وعاء متوسط ​​الحجم. تحرك جيدا.

تخرج البطاطا الحلوة من الفرن. تضاف المارشميلو ، ثم يرش نصف العجين عليه. توضع في الفرن لمدة تتراوح بين 8 و 15 دقيقة ، حتى تصبح الطبقة العلوية ذهبية.