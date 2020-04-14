  1. الرئيسية
  2. صحتكِ وجمالكِ
  3. طاجن الدجاج بالخضار

طاجن الدجاج بالخضار

منشور 14 نيسان / أبريل 2020 - 03:00
طاجن الدجاج بالخضار

وصفة شهية لتحضير الطاجن المغربي بطريقة سهلة.
المقادير:
1 دجاجة كبيرة
2 ملعقة سمن
1.25 كوب جزر مقطع حلقات
1 ملعقة كبيرة بقدونس مفري
1 كوب بصل مقطع حلقات
1/2 كوب فلفل أخضر مفري
1.50 كوب ماء أو بهريز دجاج
1/4 كوب خل
ملح و فلفل
1 ملعقة صغيرة فلفل أحمر بارد
2 حص ثوم مفري
الطريقة :
تقطع الدجاجة و تغطى بالدقيق و تحمر في السمن ثم ترفع، ترص قطع الدجاج في صينية ، و تغطى بالجزر و البقدونس

يحمر الثوم و البصل و الفلفل الأخضر في السمن المختلف من تحمير الدجاجة ، ثم يضاف الماء و الخل و الطماطم و التوابل ، و يترك الجميع على النار من 5 - 10 دقائق

يضاف الخليط السابق إلى صينية الدجاج . تغطى الصينيه و توضع في فرن متوسط الحرارة حتى ينضج الدجاج.

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...