طاجن الدجاج بالخضار

وصفة شهية لتحضير الطاجن المغربي بطريقة سهلة.
المقادير:
1 دجاجة كبيرة
2 ملعقة سمن
1.25 كوب جزر مقطع حلقات
1 ملعقة كبيرة بقدونس مفري
1 كوب بصل مقطع حلقات
1/2 كوب فلفل أخضر مفري
1.50 كوب ماء أو بهريز دجاج
1/4 كوب خل
ملح و فلفل
1 ملعقة صغيرة فلفل أحمر بارد
2 حص ثوم مفري
الطريقة :
تقطع الدجاجة و تغطى بالدقيق و تحمر في السمن ثم ترفع، ترص قطع الدجاج في صينية ، و تغطى بالجزر و البقدونس
يحمر الثوم و البصل و الفلفل الأخضر في السمن المختلف من تحمير الدجاجة ، ثم يضاف الماء و الخل و الطماطم و التوابل ، و يترك الجميع على النار من 5 - 10 دقائق
يضاف الخليط السابق إلى صينية الدجاج . تغطى الصينيه و توضع في فرن متوسط الحرارة حتى ينضج الدجاج.