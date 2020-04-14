طاجن الدجاج بالخضار

وصفة شهية لتحضير الطاجن المغربي بطريقة سهلة.

المقادير:

1 دجاجة كبيرة

2 ملعقة سمن

1.25 كوب جزر مقطع حلقات

1 ملعقة كبيرة بقدونس مفري

1 كوب بصل مقطع حلقات

1/2 كوب فلفل أخضر مفري

1.50 كوب ماء أو بهريز دجاج

1/4 كوب خل

ملح و فلفل

1 ملعقة صغيرة فلفل أحمر بارد

2 حص ثوم مفري

الطريقة :

تقطع الدجاجة و تغطى بالدقيق و تحمر في السمن ثم ترفع، ترص قطع الدجاج في صينية ، و تغطى بالجزر و البقدونس

يحمر الثوم و البصل و الفلفل الأخضر في السمن المختلف من تحمير الدجاجة ، ثم يضاف الماء و الخل و الطماطم و التوابل ، و يترك الجميع على النار من 5 - 10 دقائق

يضاف الخليط السابق إلى صينية الدجاج . تغطى الصينيه و توضع في فرن متوسط الحرارة حتى ينضج الدجاج.