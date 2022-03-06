طاجن الدجاج بالفطر والهليون

يُسكب مرق الدجاج في قدر مع البصل والثوم ؛ يُغلى المزيج ويُطهى عند الغليان حتى يقل السائل بمقدار النصف ، حوالي 10 دقائق. يصب النبيذ الأبيض ، ويعاد إلى درجة الغليان ، ثم يقلل السائل بمقدار النصف مرة أخرى ، حوالي 10 دقائق. يقلب في الفطر وإكليل الجبل والميرامية. يُترك على نار خفيفة حتى ينضج الفطر تخلصي من السائل ، ثم يقلب لمدة 15 دقيقة أخرى. أضيفي الكريمة والزبدة والليمون والِكبر. خففي الحرارة واتركي الصلصة تنضج حتى تتكاثف ، لمدة 10 دقائق (45 دقيقة إجمالاً) .