طاجن الدجاج بالفطر والهليون الصبر هو مفتاح الصلصة اللذيذة. لذا تأكدي من تحضير مرق الدجاج بالبصل والثوم والفطر والقشدة والزبدة والأعشاب والليمون. طبقنا اليوم كلاسيكي بلمسة دافئة يمكنك تقديمه مع الأرز.
طاجن الدجاج بالفطر والهليون
المكونات:
2 كوب مرق دجاج
1 كوب بصل مقطع
2 فص ثوم مفروم
1 كوب نبيذ أبيض
½ كوب فطر مقطع أو أكثر حسب الرغبة
1 ملعقة صغيرة إكليل الجبل المجفف
1 ملعقة صغيرة ميرامية مجفف
1 كوب كريمة ثقيلة
2 ملاعق كبيرة زبدة
½ ليمون معصور
1 ملعقة كبيرة ِكبر ، مصفاة
½ كوب نشا أو حسب الحاجة
4أفخاذ دجاج منزوعة الجلد والعظم
2 ملاعق كبيرة زيت زيتون
الطريقة:
- يُسكب مرق الدجاج في قدر مع البصل والثوم ؛ يُغلى المزيج ويُطهى عند الغليان حتى يقل السائل بمقدار النصف ، حوالي 10 دقائق. يصب النبيذ الأبيض ، ويعاد إلى درجة الغليان ، ثم يقلل السائل بمقدار النصف مرة أخرى ، حوالي 10 دقائق. يقلب في الفطر وإكليل الجبل والميرامية. يُترك على نار خفيفة حتى ينضج الفطر تخلصي من السائل ، ثم يقلب لمدة 15 دقيقة أخرى. أضيفي الكريمة والزبدة والليمون والِكبر. خففي الحرارة واتركي الصلصة تنضج حتى تتكاثف ، لمدة 10 دقائق (45 دقيقة إجمالاً).
- سخني الفرن على درجة 350 فهرنهايت (175 درجة مئوية).
- ضعي نشا الذرة في وعاء واضغطي على أفخاذ الدجاج في نشا الذرة من جميع الجوانب حتى تغطى تمامًا. التخلص من نشا الذرة الزائد. سخني زيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة. اقلي أفخاذ الدجاج في المقلاة حتى تتكون قشرة بنية ذهبية اللون ، حوالي 8 دقائق لكل جانب. ضعي أفخاذ الدجاج في طبق خبز 9 × 9 إنش وصبي الصلصة فوق الدجاج.
- تُخبز في الفرن المُسخن مسبقًا حتى تنفجر الصلصة ولا يتحول لون الدجاج إلى اللون الوردي في الوسط ، لمدة 15 دقيقة تقريبًا. يجب أن يقرأ مقياس الحرارة الفوري الذي يتم إدخاله في وسط فخذ الدجاج ما لا يقل عن 165 درجة فهرنهايت (74 درجة مئوية).
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