8 مكونات فقط لصنع طاجن الروبيان بالليمون والثوم. طبق سريع وسهل ولذيذ!
المكونات:
12 أوقية الجمبري
1 ليمون طازج
4 حص ثوم
2 ملعقة كبيرة زبدة
1.5 كوب أرز أبيض طويل الحبة
2 كوب مرق دجاج
½ كوب ماء
1 ملعقة صغيرة من توابل
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
الطريقة:
تأكدي من إذابة الجمبري وتقشيره قبل البدء. اعصري نصف ليمونة (ستحتاج حوالي 2 ملعقة كبيرة عصير) وقطعي باقي الليمون للتزيين.
افرمي الثوم. يُضاف الثوم إلى مقلاة عميقة مع الزبدة ويُقلى الثوم على نار متوسطة لمدة 1-2 دقيقة.
أضيفي الأرز واستمري في القلي لمدة 1-2 دقيقة أخرى. يجب أن تسمعي الأرز يبدأ في الطقطقة قليلاً لأنه مقلي في الزبدة الساخنة.
أضيفي بعناية مرق الدجاج ، 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون ، ماء ، التوابل ، والبقدونس المفروم. يقلب حتى يتجانس.
ضعي غطاءً على المقلاة وارفعي الحرارة إلى متوسطة إلى عالية. اتركي المرق ليغلي تمامًا. بمجرد أن يصل درجة الغليان ، اخفضي الحرارة واتركيها تنضج لمدة 10 دقائق.
بعد الغلي لمدة 10 دقائق ، يجب أن يمتص الأرز معظم المرق. ارفعي الغطاء لفترة وجيزة حتى نثر الجمبري على سطح الأرز. استبدلي الغطاء واتركي المقلاة تستمر في الطهي على نار هادئة لمدة 5 دقائق إضافية.
ارفعي المقلاة من على النار واتركيها ترتاح لمدة خمس دقائق إضافية ، تغطيتها في مكانها. بعد الراحة ، ارفعي الغطاء. يجب أن يكون الجمبري معتمًا ولونًا ورديًا.
استخدمي شوكة لتقليب الأرز بعناية مع تقليب الجمبري المطبوخ جزئيًا مع الأرز. أضيفي شرائح الليمون المتبقية ورشي المزيد من البقدونس المفروم ، إذا رغبت في ذلك. يقدم ساخنا.
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