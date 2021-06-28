8 مكونات فقط لصنع طاجن الروبيان بالليمون والثوم. طبق سريع وسهل ولذيذ !

المكونات:

12 أوقية الجمبري

1 ليمون طازج

4 حص ثوم

2 ملعقة كبيرة زبدة

1.5 كوب أرز أبيض طويل الحبة

2 كوب مرق دجاج

½ كوب ماء

1 ملعقة صغيرة من توابل

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

الطريقة:

تأكدي من إذابة الجمبري وتقشيره قبل البدء. اعصري نصف ليمونة (ستحتاج حوالي 2 ملعقة كبيرة عصير) وقطعي باقي الليمون للتزيين.

افرمي الثوم. يُضاف الثوم إلى مقلاة عميقة مع الزبدة ويُقلى الثوم على نار متوسطة لمدة 1-2 دقيقة.

أضيفي الأرز واستمري في القلي لمدة 1-2 دقيقة أخرى. يجب أن تسمعي الأرز يبدأ في الطقطقة قليلاً لأنه مقلي في الزبدة الساخنة.

أضيفي بعناية مرق الدجاج ، 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون ، ماء ، التوابل ، والبقدونس المفروم. يقلب حتى يتجانس.

ضعي غطاءً على المقلاة وارفعي الحرارة إلى متوسطة إلى عالية. اتركي المرق ليغلي تمامًا. بمجرد أن يصل درجة الغليان ، اخفضي الحرارة واتركيها تنضج لمدة 10 دقائق.

بعد الغلي لمدة 10 دقائق ، يجب أن يمتص الأرز معظم المرق. ارفعي الغطاء لفترة وجيزة حتى نثر الجمبري على سطح الأرز. استبدلي الغطاء واتركي المقلاة تستمر في الطهي على نار هادئة لمدة 5 دقائق إضافية.

ارفعي المقلاة من على النار واتركيها ترتاح لمدة خمس دقائق إضافية ، تغطيتها في مكانها. بعد الراحة ، ارفعي الغطاء. يجب أن يكون الجمبري معتمًا ولونًا ورديًا.

استخدمي شوكة لتقليب الأرز بعناية مع تقليب الجمبري المطبوخ جزئيًا مع الأرز. أضيفي شرائح الليمون المتبقية ورشي المزيد من البقدونس المفروم ، إذا رغبت في ذلك. يقدم ساخنا.

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