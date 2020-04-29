طاجن بلحم العجل مع البطاطا الحلوة

وصفة شهية من المغرب، طاجن بلحم العجل

المقادير:

700غ من كتف العجل

1 بصلة مفرومة

1 ملعقة صغيرة من الكركم

2 حص ثوم مهروس

1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل

1 عود قرفة

ملح

فلفل حار

ورقة غار

600غ من البطاطا الحلوة

حبوب من الزيتون الأخضر والأسود

كزبرة طازجة

الطريقة:

يحمى زيت الزيتون ويضاف اليه قطع اللحمة.

تترك اللحمة حتى يشقر لونها ثم يرش عليها التوابل الحرة، الملح وورق الغار.

يترك المزيج حتى تفوح منه رائحة هذه النكهات ثم يوضع عليه البصل والثوم.

يغمر الخليط بالماء ويطهى حتى تصبح اللحمة طرية.

تقشر البطاطا، تقطع على شكل مكعبات وتضاف على الطاجن مع الزيتون ثم يترك على نارٍ هادئة.

يقدم هذا الطبق مع الكزبرة المفرومة والخبز الساخن.

في النهاية يمكن ان تستبدلي الطاجن بقدرٍ عميق أو قدر ضغط.