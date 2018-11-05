أطباق صحية: شوربة القرع العسلي الشتوية

شوربة القرع العسلي الشتوية

شوربة شهية ودافئة غنية بالقيمة الغذائية ومفيدة في فصل الشتاء.

المكونات:

1 قرعة عسلية (حوالي 800 غرام)

2 حبات بطاطا متوسطة الحجم، مقشرة ومفرومة

1 بصلة متوسطة الحجم، مفرومة

3 أكواب من المياه

2 ملعقة شاي زبدة

1 كوب كريم قليلة الدسم خاصة للطبخ

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحلو

ملح وفلفل حسب الذوق

مكونات اختيارية: جزر، كرفس

الطريقة:

يغسل القرع العسلي ويقشر، وتزال البذور ويقطع إلى قطع 2 بوصة.

يوضع القرع والبطاطا والبصل في مقلاة. يضاف الماء، والفلفل الحلو والزبدة. يغطى القدر ويترك ليغلي على نار متوسطة الى عالية. تخفض الحرارة إلى متوسطة- منخفضة وتترك على نار خفيفة حتى تنضج الخضراوات (حوالي 20-25 دقيقة).

يخفق الخليط بالخلاط اليدوي حتى يصبح ناعماً. تضاف الكريمة ويقلب جيدا. يتبل بالملح والفلفل. ويترك على النار من 3-5 دقائق. لا تتركه يغلي. إذا كان الحساء سميكا جدا، يمكنك إضافة المزيد من الماء.