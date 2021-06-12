طبق البيض المخفوق بالخضار  والفلفل الحار

يعد طبق البيض بالخضار كوجبة عشاء أو غداء سريعة مليئاً بالحيوية ، وهي طريقة رائعة لاستخدام المكونات المتبقية في المطبخ ...

كعكة القهوة بالتوت الأزرق

المكونات:

8 بيضات كبيرة

ربع كوب حليب

ملح وفلفل

1 ملعقة كبيرة زبدة

1 علبة الفاصوليا السوداء

1 علبة فلفل أخضر مقطع إلى مكعبات

1/4 كوب صلصة تاكو

4 أوقيات من جبن بيبر جاك المبشور

2 بصل أخضر

حبة طماطم صغيرة

الطريقة:

اشطفي علبة الفاصوليا في مصفاة واتركيها تصفى أثناء تحضير البيض.

في وعاء كبير ، اخلطي البيض والحليب ورشة ملح وفلفل. اخفقي حتى تصبح سلسلة إلى حد ما.

سخني مقلاة كبيرة على نار متوسطة منخفضة. بمجرد أن تصبح ساخنة، أضيفي الزبدة واتركيها تذوب. انشر الزبدة على سطح المقلاة بملعقة. يصب البيض المخفوق في المقلاة ويقلب برفق باستخدام الملعقة عندما يبدأ في التماسك. تجنب الإفراط في تقليب البيض.

عندما يتماسك البيض بنسبة 75٪ (لا يزال طريًا ورطبًا وسائلاً حول الحواف) ، أضف الفاصوليا المصفاة والفلفل الأخضر المفروم (لا داعي لتصريف الفلفل الحار). قم بطي الفاصوليا والفلفل الحار برفق في البيض المخفوق. تُسكب صلصة التاكو فوق البيض ، ثم تُغطى بطبقة من الفلفل الحار.

يوضع غطاءً على المقلاة ويترك دافئًا لمدة 5 دقائق أخرى أو حتى ينضج البيض تمامًا ويذوب الجبن فوقه.

بينما يسخن البيض ، يقطع البصل الأخضر وتقطع الطماطم إلى مكعبات. توضع فوق البيض الطماطم الطازجة والبصل الأخضر قبل التقديم مباشرة.