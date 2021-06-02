كعكة القهوة بالتوت الأزرق هي علاج صباحي لذيذ وحلو مع القرفة والستريوسيل المقرمشة...

المكونات:

الطبقة العليا

1/4 كوب دقيق لجميع الأغراض

1/4 كوب سكر بني

2 ملعقة كبيرة زبدة طرية

1/2 ملعقة صغيرة قرفة

كعكة القهوة:

2 كوب دقيق لجميع الأغراض

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

3/4 ملعقة صغيرة من صودا الخبز

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1/2 كوب سكر أبيض

بيضتان كبيرتان

1 كوب من اللبن الرائب

1/4 كوب زبدة مذابة

1/2 كوب من التوت الأزرق (مجمد أو طازج)

الطريقة:

سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت. في وعاء صغير ، اخلطي مكونات الطبقة العلوية من الستروسل (الدقيق ، السكر البني ، الزبدة المخففة ، والقرفة) حتى تصنع طبقة متجانسة ومتفتتة. ضع الطبقة العلوية جانباً.

في وعاء كبير ، اخلطي الدقيق والبيكنج بودر وصودا الخبز والملح معًا في خليط كعكة القهوة. في وعاء منفصل ، اخفقي السكر الأبيض والبيض واللبن والزبدة المذابة معًا حتى يصبح المزيج ناعمًا. اسكبي وعاء المكونات المبللة في وعاء المكونات الجافة وقلبي حتى تتكون عجينة سميكة ورقيقة (لا تحركي أكثر من اللازم).

غطي طبق خبز مقاس 8 × 8 بوصات (أو بحجم مماثل) برذاذ غير لاصق. انشري الخليط في الطبق. رشي التوت الازرق على الوجه ، ثم ادفعيهم لأسفل في الخليط بأصابعك. يرش الستروسل على القمة.

تُخبز كعكة القهوة في فرن مُسخّن بالكامل بدرجة حرارة 350 فهرنهايت لمدة 40-45 دقيقة أو حتى يصبح سطحها بنياً ذهبياً. قطعيها إلى ثماني قطع ثم قدّميها.

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