طبق البيض بالأعشاب والريحان

أطباق البيض من وصفات الفطور الصحي السهلة، إلا أنها تحتوي على قيمة غذائية عالية وتعطي إحساسًا بالشبع خلال ساعات النهار. يمكن طهي البيض بطرق متعددة مع الإضافات حسب الذوق

المقادير:

4-6 بيضات

¼ كوب أوراق ريحان

ورق جرجير

1 ملعقة زعتر جاف مطحون

1 ملعقة سمسم محمص

ملح وفلفل

2 ملعقة زبدة

طماطم حلقات

الطريقة :

ضعي الزبدة في وعاء للقلي لا يلتصق به الطعام، على نار متوسطة واكسري البيض في بولة وضعيه في الزبدة الساخنة.

أضيفي الملح والفلفل وأوراق الريحان والزعتر.

ضعي البيض في طبق التقديم وحوله الجرجير والريحان والطماطم، ثم انثري حبات السمسم وقدميه ساخنًا مع الخبز الكامل.