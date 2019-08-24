طبق البيض بالأعشاب

وصفة سهلة وسريعة للإفطار وطعمها غني ولذيذ. يمكن تقديمها في طاجن كبير أو وحدات تقديم شخصية تصلح للفرن. قدميها مع التوست.

المقادير:

1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم

¼ ملعقة صغيرة زعتر

¼ ملعقة صغيرة روزماري

½ بصلة شرائح مبشورة

½ ملعقة صغيرة بقدونس مفروم

1 ملعقة كبيرة جبن بارميزان مبشور

6 بيضات

2 ملعقة كبيرة كريمة طهي

1 ملعقة كبيرة زبد

½ ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل

الطريقة:

سخني شواية الفرن. أخلطي الثوم والبصل والبقدونس والزعتر والروزماري والملح والفلفل والجبن البارميزان. ثم ضعي الخليط جانبا.

إكسري البيض برفق، ثلاثة في كل طبق حتى يسهل عليك نقلها في طبق الفرن.

في كل من أطباق الفرن، ضعي نصف الكريمة مع نصف الزبد.

ضعيه في الفرن حوالي 5 دقائق حتى يبدأ في الغليان.

أسكبي البيض بعناية في أطباق الفرن وأنثري فوقها التوابل المختلفة.

ضعيه بالفرن مرة أخرى لمدة 5-6 دقائق حتى يتم نضج بياض البيض.

أخرجيه من الفرن واتركيه يهدأ قليلا قبل التقديم.