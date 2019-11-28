طبق الروبيان التايلاندي مع صلصة الفول السوداني هذا هو كل ما تريده من المطبخ التايلاندي: معكرونة الأرز، الروبيان، الخضار، الفول السوداني، الليمون، الكزبرة.

المكونات:

10 أوقية معكرونة الأرز المطبوخة

1 رطل متوسط ​​أو روبيان كبير مقشر ومزيل العرق

1 ملعقة طعام زيت

½ كوب براعم الفاصوليا اختياري

3 بيضات مخفوق

3 بصل أخضر مفروم

نصف كوب من الجزر

الكزبرة المفرومة والليمون

صلصة الفول السوداني :

يوضع نصف كوب من زبدة الفول السوداني لمدة 30-45 ثانية في المايكرويف حتى تصبح طرية.

يمكنك إضافة ربع كوب من صلصة السمك بدلا من صلصة الصويا

عصير 1 ليمون

1 ملعقة طعام سكر بني

2 ملاعق كبيرة من صلصة الصويا منخفضة

2 ملعقة صغيرة من الثوم المفروم أو نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

2 ملعقة صغيرة صوص سريراتشا أو 1 ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الأحمر المطحون

الطريقة:

تخلط جميع المكونات معًا حتى يصبح المزيج ناعماً وتوضع جانباً.

في مقلاة كبيرة على نار متوسطة الحرارة. يقلى الروبيان ، براعم الفاصوليا ، والجزر حتى ينضج الروبيان.

ادفع الروبيان والخضار إلى جانب المقلاة ، واسكب البيض المخفوق على النصف الفارغ من المقلاة. حرك البيض جيداً.

تقلب المعكرونة والصلصة والبصل الأخضر في المقلاة. تغلف جيدا بالخليط. تزين بالليمون والكزبرة إذا رغبت في ذلك .