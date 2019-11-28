طبق الروبيان التايلاندي مع صلصة الفول السوداني هذا هو كل ما تريده من المطبخ التايلاندي: معكرونة الأرز، الروبيان، الخضار، الفول السوداني، الليمون، الكزبرة.
المكونات:
10 أوقية معكرونة الأرز المطبوخة
1 رطل متوسط أو روبيان كبير مقشر ومزيل العرق
1 ملعقة طعام زيت
½ كوب براعم الفاصوليا اختياري
3 بيضات مخفوق
3 بصل أخضر مفروم
نصف كوب من الجزر
الكزبرة المفرومة والليمون
صلصة الفول السوداني :
يوضع نصف كوب من زبدة الفول السوداني لمدة 30-45 ثانية في المايكرويف حتى تصبح طرية.
يمكنك إضافة ربع كوب من صلصة السمك بدلا من صلصة الصويا
عصير 1 ليمون
1 ملعقة طعام سكر بني
2 ملاعق كبيرة من صلصة الصويا منخفضة
2 ملعقة صغيرة من الثوم المفروم أو نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم
2 ملعقة صغيرة صوص سريراتشا أو 1 ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الأحمر المطحون
الطريقة:
تخلط جميع المكونات معًا حتى يصبح المزيج ناعماً وتوضع جانباً.
في مقلاة كبيرة على نار متوسطة الحرارة. يقلى الروبيان ، براعم الفاصوليا ، والجزر حتى ينضج الروبيان.
ادفع الروبيان والخضار إلى جانب المقلاة ، واسكب البيض المخفوق على النصف الفارغ من المقلاة. حرك البيض جيداً.
تقلب المعكرونة والصلصة والبصل الأخضر في المقلاة. تغلف جيدا بالخليط. تزين بالليمون والكزبرة إذا رغبت في ذلك .
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