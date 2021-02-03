طبق السلمون بالزنجبيل

السلمون بالزنجبيل طريقة سريعة ولذيذة لتحضير السلمون. مع صلصة حلوة وحارة ونكهة الزنجبيل الطازج ، ستكون مباراة بالنكهات.

المكونات:

3/4 رطل من سمك السلمون الطازج

1 إنش زنجبيل طازج

1 حص ثوم

2 ملعقة كبيرة سكر بني

1/2 ملعقة صغيرة صلصة الصويا

1/8 ملعقة صغيرة زيت سمسم محمص

الطريقة:

سخن الفرن إلى 425 درجة. قشر وابشر حوالي 2.5 سم من الزنجبيل. افرم فص الثوم. يُمزج كلاهما في وعاء مع السكر البني وصلصة الصويا وزيت السمسم.

قلب حتى يذوب السكر ويصبح لديك خليط سميك ولزج.

قطّع السلمون إلى ثلاثة أجزاء (ليس بالضرورة أن تكون دقيقًا). قم بإعداد صينية الخبز بورق الألمنيوم لسهولة التنظيف. إذا كان سمك السلمون لا يزال ملتصقًا بالجلد ، فلن تحتاج إلى رش ورق القصدير برذاذ غير لاصق. إذا لم يكن هناك قشر ، اعطيه بعض الرذاذ المقاوم للالتصاق حتى لا يعلق نصف سمك السلمون بالرقائق.

اسلق السلمون بمزيج السكر البني والزنجبيل ، وحاول الاحتفاظ بكمية منه على السطح قدر الإمكان.

اخبزي السلمون لمدة 20-25 دقيقة أو حتى يصبح مزيج السكر في الأعلى بنياً ذهبياً. قدميها على الفور.

طبق الكوسا بالليمون والفلفل

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد:

فيسبوك تويتر إنستغرام