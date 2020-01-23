طبق الشوفان بالتوت الازرق

يجمع هذا الفطور الصحي اللذيذ بين الشوفان الدافئ والشهي مع عصير التوت البري الغني بمضادات الأكسدة!

المكونات:

1 ½ كوب شوفان مطبوخ - غير محلى + قليل من الملح

العصير:

1 موز

¾ كوب حليب الصويا

1 تمر مدجول

ربع كوب من الجوز الخام (أو أقل قليلاً)

1 كوب من التوت البري - المجمد

الطريقة:

يطبخ الشوفان بالطريقة التي تفضلها، ويوضع جانبا. تأكد من أنها لطيفة ساخنة عند التقديم.

تضاف جميع مكونات العصير إلى الخلاط. يمزج جيداً.

يصب حوالي نصف كوب من العصير على الشوفان. يصب باقي العصير في كوب جانبي - يمكنك إضافة المزيد من العصير لطبق الشوفان أثناء تناول الطعام أو شربه.