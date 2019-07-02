طبق الكاليماري المقلي

الكاليماري المقلي وصفة شهية وطبق جانبي مميز على اي مائدة طعام..

المقادير :

1 كيلو واحد من الكاليماري

ليمونة كبيرة وطازجة

حص من الثوم المفروم بشكل ناعم

رشة صغيرة من الملح

رشة فلفل أسود مطحون ناعم

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ناعم

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون

التتبيلة:

نصف كوب كبير من الطحين الأبيض.

ملعقة صغيرة من بهارات الكركم.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

رشة فلفل أسود مطحون.

الطريقة:

نقوم بتنظيف الكاليماري جيداً، ثم بعد ذلك نقطعه بطريقة حذرة لكي لا نخسر الشكل العام له ولكي لا يتفتت.

نقوم بعصر الليمون ومن ثم نضيفه على الكاليماري المقطع.

نقوم بإضافة كمية الثوم المفروم على الكاليماري والليمون. نضيف الملح على المكونات السابقة.

نرش القليل من الفلفل الأسود المطحون وملعقة الكمون على المكونات السابقة.

أخيراً نضيف القليل من زيت الزيتون على المكونات، ونحرك المكونات باستخدام اليد لكي تمتزج المكونات.

ندخل الكاليماري المتبل في الثلاجة ونتركه فترة من الزمن إلى أن تتداخل النكهات معاً.

نبدأ الآن في تحضير تتبيلة الطحين الخاصة بقلي الكاليماري.

نقوم بخلط كل من الطحين والكركم والفلفل الأسود والملح معاً.

نقوم بإخراج الكاليماري المتبل من الثلاجة. نبدأ بإضافة قطع الكاليماري المتبل على تتبيلة الطحين، ونحركهم جيداً إلى أن نتأكد أن الطحين المتبل قد غلف جميع قطع الكاليماري.

نقوم بهذه الأثناء قد وضعنا كمية كبيرة من الزيت على نار عالية الحرارة، ونتركه حتى يسخن جيداً.

نبدأ بإسقاط قطع الكاليماري المتبلة والمغلفة بالطحين المتبل في الزيت.

وننتبه جيداً أثناء عملية القلي كي لا يحترق الكاليماري، لأنه لا يحتاج إلى كثير من الوقت لكي ينضج.

