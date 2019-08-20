طبق النقانق على الطريقة اللبنانية

من اشهى اطباق المقبلات اللبنانية، المقانق بدبس الرمان والتوابل.

المكونات:

900غ النقانق اللبنانية

بودرة ثوم

بودرة كزبرة

1 حبة صغيرة أو 50غ بصل مقطعة ناعماً البصل

1 حبة صغيرة أو 50غ طماطم مقطعة ناعماً

2 ملعقة طعام دبس الرمان

2-3 ملعقة طعام صنوبر، محمص (اختياري)

التحضير

يُسخن الفرن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية ويوضع الرف في الوسط.

تُقطع النقانق إلى حبات منفردة وتوضع في كيس الفرن، وتُضاف خلطة التوابل، والبصل، والطماطم، ودبس الرمان ويُحرك بلطف لتغليف النقانق.

يُربط الكيس جيداً ويوضع في صينية فرن بشكل مسطح.

توضع الصينية في فرن مسخن مسبقاً وتطهى النقانق لمدة 40 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبياً وتنضج بالكامل.

تُخرج النقانق بحرص من الكيس وتوضع في صحن للتقديم، ويُصب فوقها الصلصة ثم تُزين بالصنوبر المحمّص.

تُقدم النقانق اللبنانية ساخنة مع خبز بيتا.