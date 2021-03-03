طبق فطور البيض مع الحمص

تعتبر أطباق الإفطار من الحمص والبيض مزيجًا من الألوان والنكهات والقوام ، وهي طريقة رائعة لإضافة الخضروات في أهم وجبة في اليوم.

المكونات:

1 كوب أرز مطبوخ

4-5 زهور البروكلي المجمدة

1 بيضة كبيرة مسلوقة أو مقلية

2 ملعقة كبيرة حمص

رشة ملح وفلفل

رشة بذور السمسم

سريراتشا حسب الرغبة

الطريقة:

اسلقي أو اقلي بيضة واحدة ، مع ترك الصفار سائلاً لتوفير "صلصة" إضافية للوعاء.

أثناء طهي البيض ، أضيفي الأرز المطبوخ مسبقًا وزهيرات البروكلي إلى وعاء. ضعها في الميكروويف على حرارة عالية لمدة دقيقة واحدة ، أو حتى يسخن الأرز وتسخن الزهيرات.

يُضاف الحمص والبيض المطبوخ ورشة ملح وفلفل إلى وعاء الأرز والبروكلي. رشي مع السريراتشا ورشي بذور السمسم فوقها. يتمتع!

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