طبق كرات البطاطا بالجبن

كرات البطاطا بالجبن .. طبق جانبي شهي غني بالتوابل وسهل التحضير.

المكونات:

3 حبات بطاطا كبيرة ، مقطعة الى مكعبات

1 كوب صلصة رانش

ربع كوب حامض

½ ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق البصل

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الحلو

1 كوب جبنة شيدر

6 شرائح لحم مقدد

الطريقة:

يسخن الفرن إلى درجة 400.

نضيف البطاطا إلى قدر كبير ونغطيها بالماء البارد. تُغلى البطاطا على نار خفيفة.

تقلل الحرارة إلى متوسطة وتترك لتغلي من 8-10 دقائق حتى تصبح طرية.

في هذه الأثناء ، في وعاء متوسط ​​، تخفق صلصة الرانش والقشدة الحامضة والتوابل ونصف كمية الجبن حتى تمتزج جيدًا.

تصفّى البطاطا وتسكبها في مقلاة كبيرة من الحديد أو طبق خبز بحجم 9 × 9 بوصة.

يُسكب المزيج فوق البطاطا ويُحرَّك المزيج مع التقليب.

يُخبز في فرن مُسخّن لمدة 15 دقيقة ، حتى يصبح ساخنًا .

اثناء ذلك، تقلى قطع اللحم المقدد في مقلاة كبيرة على نار متوسطة الحرارة حتى تصبح هشّة. تجفف من الزيت وتوضع جانبا.

تخرج المقلاة من الفرن وترش بقطع اللحم والجبن، ترجع الى الفرن لمدة 3 دقائق إضافية حتى تذوب الجبنة.