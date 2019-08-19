طبق مقبلات البطاطا الحرّة

تعلمي معنا وصفة سهلة لتحضير مقبلات شهية من البطاطا والتوابل الحارة

المكونات:

900 غ من البطاطا، مقشرة ومقطعة إلى مكعبات بحجم 1-2 سم

بودرة الثوم

بودرة الكزبرة

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

ملعقة كبيرة من رقائق الفلفل الأحمر الحرّيف

2-3 ملاعق كبيرة من الصنوبر، محمصاً (زينة اختيارية)

التحضير:

يُسخن الفرن مسبقاً على درجة حرارة 190 مئوية ويوضع الرف في الوسط.

تُمزج البطاطا، مع خليط التوابل، وزيت الزيتون، ورقائق الفلفل الأحمر الحرّيف في كيس الفرن المرفق ويُحرك بلطف لتغليف البطاطا بالمزيج.

يُربط الكيس جيداً ويوضع في صينية فرن بشكل مسطح.

توضع الصينية في فرن مُسخن مسبقاً وتطهى البطاطا لمدة 50 دقيقة حتى تصبح طرية ويصبح لونها ذهبياً.

تُخرج البطاطا بحرص من الكيس وتُقدم في أطباق مزة صغيرة الحجم.