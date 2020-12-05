طبيب البوابة: كيف تساعد الدهون الصحية على إنقاص الوزن؟

عند البحث عن طرق للتخلص من بعض الكيلوجرامات الزائدة، فإن الأطعمة الدهنية هي آخر ما يتبادر إلى ذهنك. فهي لا تبدو غير صحية فحسب ، بل إنها تميل أيضًا إلى جعلك تشعر بالسمنة والضخامة. ومع ذلك ، يحتاج جسمك إلى دهون غذائية ليست ضرورية فقط لفقدان الوزن ، ولكن أيضًا من أجل صحتك العامة.

بمساعدة الدهون الصحية، يمكنك تنظيم هرمونات الجوع وقمع الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية. إلى جانب ذلك ، فإن الأطعمة الغنية بالدهون غنية بالعناصر الغذائية الهامة التي تأتي من الفيتامينات والمعادن المختلفة. ومع ذلك ، يجب أن تحذر من جميع الدهون غير الصحية التي يمكن أن تؤثر سلبًا على جسمك ويمكن أن تزيد وزنك أيضًا. ومع ذلك ، إليك بعض الأطعمة الصحية الغنية بالدهون والتي تعتبر رائعة لفقدان الوزن.

الأفوكادو

الأفوكادو غني بالدهون الأحادية غير المشبعة ، وهو طعام غني بالدهون لفقدان الوزن. وهي معروفة أيضًا بمحتواها من الألياف والبروتينات التي تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول من الوقت ، مما يبعدك عن الأطعمة عالية السعرات الحرارية.

البيض

عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن ، يمتنع الكثير من الناس عن تناول صفار البيض ، معتبرين أنه يحتوي على نسبة عالية من الدهون. ومع ذلك ، في حين أن بياض البيض يحتوي على البروتين ، فإن صفار البيض غني بالدهون الصحية ، والتي تكون في الغالب أحادية غير مشبعة. لذلك ، البيض الكامل ضروري لنظامك الغذائي لفقدان الوزن.

الشوكولاته الداكنة

وجدت دراسة حديثة نُشرت في مجلة علم الأدوية النفسية أن بضعة ألواح من الشوكولاتة الداكنة يمكن أن تفيدك أكثر مما تضر. يحتوي على زبدة الكاكاو النقية التي تبقيك ممتلئة لفترة أطول وتساعد في إنقاص الوزن. كما أنه غني بالألياف والدهون الصحية والحديد والمغنيسيوم والنحاس والمنغنيز ويحتوي على خصائص مضادة للأكسدة تخفض مستويات ضغط الدم.

جوز الهند

إن إضافة جوز الهند إلى نظامك الغذائي أو الطبخ بزيت جوز الهند غير ضار ولا يؤثر على وزنك بأي شكل من الأشكال. في حين أنه يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة ، إلا أنه يأتي من حمض اللوريك الذي يقاوم البكتيريا ويحسن مستويات الكوليسترول. إلى جانب ذلك ، زعمت دراسة نشرت في Lipids أن زيت جوز الهند يمكن أن يقلل من الدهون في البطن.

الأسماك الدهنية

تحتوي الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والماكريل على أحماض أوميغا 3 الدهنية والبروتينات المفيدة للقلب وتساعد أيضًا في إنقاص الوزن. بصرف النظر عن ذلك ، فإن هذه الأسماك غنية بالبروتين ، مما يحافظ على الرغبة الشديدة في تناول الطعام لفترة طويلة.

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