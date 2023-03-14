طبيب البوابة: أخطاء الواقي الذكري الأكثر شيوعًا

البوابة - يعتبر الواقي الذكري (الكوندوم) من أفضل الطرق وأكثرها شيوعًا لمنع الحمل وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً. ولكن بينما يعتقد الكثير من الناس أنهم يعرفون كيفية استخدام وسائل منع الحمل بشكل مثالي ، إلا أنهم ما زالوا يخاطرون بارتكاب الأخطاء. لا تؤدي هذه الأخطاء إلى زيادة فرص الحمل غير المرغوب فيه فحسب ، بل يمكن أن تعرضك أيضًا للعديد من البكتيريا والفيروسات.

إذا كنت لا تعرف بعد، إليك بعض الأخطاء الأكثر شيوعًا التي يرتكبها الرجال أثناء استخدام الواقي الذكري.

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عدم التحقق من تاريخ انتهاء الواقي الذكري

تمامًا مثل أي أداة قابل للتلف، يمكن أن تنتهي صلاحية الواقي ويتلف أيضًا. كل الواقي له تاريخ انتهاء الصلاحية ، والذي عادة ما يفوته الناس. قد يكون هذا خطأ فادحًا لأن الواقي الذكري منتهي الصلاحية غالبًا ما يؤدي إلى الكسر والتمزق ، ليس فقط لزيادة فرصك في الحمل ، ولكن أيضًا يجعلك عرضة للإصابة بالعدوى. لذلك ، قبل شراء الواقي ، تحقق من تاريخ التصنيع والصلاحية. تجنب تخزين الواقيات الذكرية لأنها قد تنتهي صلاحيتها أيضًا.

لبس الواقي في وقت مبكر جداً

يحتاج الرجال إلى معرفة متى يجب عليهم ارتداء الواقي. لا ينبغي أن يكون قد فات الأوان بعد ممارسة الجنس أو مبكرًا جدًا ، حتى قبل أن ينتصب القضيب. في حالة ارتدائه قبل الوصول إلى الانتصاب ، هناك احتمال كبير أنك لم ترتديه بشكل صحيح. يمكن أن يزيد هذا من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي ويزيد أيضًا من فرص الحمل.

اختيار الحجم

تأتي الواقيات الذكرية بجميع أحجامها ، وذلك ببساطة لأنها يمكن أن تؤثر على فرصك في الحمل أو التعرض للفيروسات. كيف؟ لأن ارتداء الواقي الذكري الضيق جدًا أو الفضفاض جدًا يمكن أن يؤدي إلى كوارث كبيرة. على سبيل المثال ، إذا كنت ترتدي واقيًا ذكريًا ضيقًا جدًا ، يمكن أن يتعرض للكسر أو التلف. وبالمثل ، يمكن أن ينزلق الواقي الذكري الرخو بسهولة ، ويفشل في أداء وظيفته.

إعادة استخدام الواقي الذكري ليس خياراً

صدق أو لا تصدق ، يختار بعض الرجال إعادة استخدام الواقي، وهو أمر غير مستحسن على الإطلاق. يجب استخدام الواقي مرة واحدة وليس عدة مرات. يمكن أن يؤدي الاستخدام المتكرر للواقي إلى تلفه و / أو كسره. ومع ذلك ، من الأفضل الاحتفاظ بعدة واقيات ذكرية والتخلص من كل واقي بعد القذف.

استغراق وقت طويل في خلع الواقي الذكري (ما بعد القذف)

بمجرد القذف ، من المهم نزع الواقي في أسرع وقت ممكن. هذا إذا كنت ترغب في تجنب الانسكاب ، والذي يمكن أن يحدث بمجرد أن يهدأ الانتصاب. عادة ما يفقد الرجال الانتصاب بعد وقت قصير من القذف وهذا يمكن أن يؤدي إلى انزلاق الواقي وانسكاب السائل المنوي. لمنع ذلك ، انزع الواقي الذكري بمجرد الانتهاء. امسك قاعدة الواقي مقابل القضيب واسحب كلاهما للخارج قبل فقدان الانتصاب.

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